Pünkt­lich um 11.11 Uhr hat sich am Don­ners­tag die „IG Hel­au“ bei Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sauer­teig im Rat­haus ein­ge­fun­den. „Jung­frau Hel­au“ Alex und „Prinz Kar­ne­val“ Seba­sti­an über­reich­ten dem OB ein „Bun­tes Ver­dienst­kreuz am grü­nen Band“ für die „ste­ten Bemü­hun­gen um die Bot­schaft der gesam­ten Cobur­ger Nar­re­tei“. Wich­tig war es den selbst­er­nann­ten „Faschings-Ultras“, dass man auf den gro­ßen Rat­haus­sturm am Sams­tag hin­wei­sen wol­le. Nach einem drei­fach schmet­tern­den Hel­au wur­de der OB wie­der in die nor­ma­len Amts­ge­schäf­te entlassen.