Am Diens­tag, 09. Novem­ber hat der Bun­des­ver­band mit­tel­stän­di­sche Wirt­schaft e.V. (BVMW) in der Bür­ger­ge­sell­schaft in Hof zum zwei­ten Mal den Unter­neh­me­rin­nen Award für Ober­fran­ken ver­ge­ben. Mit der Aus­zeich­nung, die im Rah­men eines Fest­akts unter den vor­ge­schrie­be­nen Coro­na-Sicher­heits­maß­nah­men (2G) vor 150 Gästen aus Wirt­schaft, Poli­tik und Medi­en ver­ge­ben wur­de, soll spe­zi­ell das Bild von Unter­neh­me­rin­nen in der Öffent­lich­keit posi­tiv beein­flusst wer­den. Gleich­zei­tig ver­fol­gen die Ver­an­stal­ter das Ziel, durch eine öffent­li­che Aner­ken­nung bei­spiel­ge­ben­der Per­sön­lich­kei­ten aus dem Mit­tel­stand mehr Men­schen in der Regi­on zur Grün­dung einer eige­nen Selb­stän­dig­keit und zur Über­nah­me von mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men ermutigen.

Zur Moti­va­ti­on erklär­te die Ver­bands­be­auf­trag­te Bet­ti­na Ange­rer in ihrer Begrü­ßungs­re­de: „Es wird künf­tig kauf­ent­schei­dend sein, ob ein Unter­neh­men im Ein­klang mit sozia­len Wer­ten wie Fair­ness, Umwelt­schutz und Diver­si­ty steht oder nicht. Unse­re Regi­on und damit die Unter­neh­me­rin­nen haben jetzt die Chan­ce, offen und neu­gie­rig an die­se The­men her­an­zu­ge­hen – und sich durch Schnel­lig­keit einen Wett­be­werbs­vor­teil zu erar­bei­ten. Es ist wich­tig, die­se Her­aus­for­de­run­gen anzu­neh­men und neue Pro­duk­te und Dienst­lei­stun­gen zu kre­ieren, die ihre Wer­te spie­geln. Der BVMW Unter­neh­me­rin­nen Award Ober­fran­ken hebt in sei­ner zwei­ten Auf­la­ge nach 2019 wie­der inspi­rie­ren­de Frau­en aus unse­rer Regi­on her­vor, wel­che stell­ver­tre­tend für unse­re weib­li­chen Füh­rungs­kräf­te ste­hen. Die­se Damen sind in unse­rer dyna­mi­schen wirt­schaft­li­chen Zeit mit Bra­vour durch die ver­gan­ge­nen Mona­te gegan­gen – mit Mut, mit Aus­dau­er und mit Verantwortung.“

Eine kom­pe­ten­te Jury hat in den ver­gan­ge­nen Wochen die 64 Bewer­bun­gen begut­ach­tet und die jewei­li­gen Kate­go­rien-Sie­ge­rin­nen aus­ge­wählt. Zur Ver­lei­hung der Awards wur­den aus jeder Kate­go­rie drei nomi­nier­te Unter­neh­men ein­ge­la­den, die dem Publi­kum vor­ge­stellt wer­den. Anschlie­ßend wur­den die dies­jäh­ri­gen Preis­trä­ge­rin­nen bekannt gege­ben und ein­zeln in einer Lau­da­tio gewürdigt.

Unter­neh­me­rin des Jah­res 2021

Preis­trä­ge­rin: Sabi­ne König, visit Ambu­lan­te Pfle­ge GmbH & Co. KG, Bamberg

Eben­falls nominiert:

Lisa Augu­stin, Hof­mann Druck, Design und Neue Medi­en e.K., Schwar­zen­bach an der Saale

Annet­te Kurz-Mäh­rin­ger, AK-Der Fri­seur, Marktschorgast

Lau­da­to­rin: Hei­drun Piwer­netz, Regie­rungs­prä­si­den­tin von Oberfranken

Start-up-Unter­neh­me­rin des Jah­res 2021

Preis­trä­ge­rin: Bar­ba­ra Baza­lins­ka, AK Euro­pa GmbH, Bayreuth

Eben­falls nominiert:

Jen­ny Frie­del, JF HOME ESTATE, Himmelkron

Patri­cia Knoll und Oli­via Hof­mann, Job­trüf­fel GmbH, Bayreuth

Lau­da­to­rin: Ina Rich­ter, supri­ma GmbH, Bad Berneck

Her­zens­preis – die Frau im Unter­neh­men 2021

Preis­trä­ge­rin: Gise­la Mei­nel-Han­sen, Fami­li­en­braue­rei Georg Mei­nel, Hof

Eben­falls nominiert:

Gise­la Raab, RAAB Bau­ge­sell­schaft mbH & Co​.KG, Ebensfeld

Anne­ma­rie Rudel, REWE-Markt Rudel oHG, Bamberg

Lau­da­to­rin: Mela­nie Geb­hardt, Olym­pia-Teil­neh­me­rin Tokio 2021, Hof

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter:

www​.bvmw​.de/​o​b​e​r​f​r​a​n​k​e​n​/​u​n​t​e​r​n​e​h​m​e​r​i​n​n​e​n​-​a​w​a​rd/