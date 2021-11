Vie­le Vor­be­rei­tun­gen wur­den getrof­fen, Pla­ka­te und Fly­er gedruckt und ver­teilt, Ver­ei­ne haben sich span­nen­de Aktio­nen aus­ge­dacht… und doch hat es nun auch die Spie­le­mes­se des KJR Lich­ten­fels erwischt. Schwe­ren Her­zens müs­sen wir die geplan­te Ver­an­stal­tung am 20.11.2021 in der Stadt­hal­le Lich­ten­fels absa­gen. Auf­grund der neu­en Vor­schrif­ten und der sich stark ent­wickeln­den Coro­na-Pan­de­mie ist es lei­der nicht mög­lich und nicht ver­ant­wort­bar, eine sol­che Groß­ver­an­stal­tung statt­fin­den zu las­sen. Es tut uns sehr leid für all die­je­ni­gen, die schon Zeit in die Vor­be­rei­tung inve­stiert haben oder sich auf einen Besuch und die vie­len Spie­le gefreut haben.

Wer sich den­noch nicht vom Spie­len abhal­ten las­sen möch­te, kann sich wie immer auch außer­halb der Ver­an­stal­tung bei der Geschäfts­stel­le Spie­le aus­lei­hen. Unse­re Spie­le­samm­lung steht wei­ter­hin für euch bereit! Eine Liste der vor­han­de­nen Spie­le ist auf www​.kjr​-lich​ten​fels​.de zu finden.