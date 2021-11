Der für Sams­tag, den 13.11.2021 um 20 Uhr in der Alten Schu­le in Stadt­stein­ach geplan­te Jazz-Abend mit dem Schwei­zer Gil­bert Paeff­gen Trio muss auf­grund einer Erkran­kung einer der Künst­ler abge­sagt wer­den. Da die Ver­an­stal­ter, die Kul­tur­in­itia­ti­ve „Die Wüste lebt e.V.“ sowie das Fran­ken­wald­thea­ter Stadt­stein­ach, das Kul­tur­pu­bli­kum den­noch am Sams­tag mit Jazz ver­sor­gen woll­ten, hat­ten sie sich um Ersatz für das Trio bemüht. Doch die aktu­el­le Gesamt­si­tua­ti­on macht eine sol­che Musik­ver­an­stal­tung für die Ver­an­stal­ter nicht abwäg­bar. Die Ver­an­stal­ter bit­ten daher um Ver­ständ­nis und hof­fen, zu einem ande­ren Zeit­punkt zu einer sphä­ri­schen Welt­rei­se nach Stadt­stein­ach ein­la­den zu können.

Der für Frei­tag, den 19.11.2021 um 20 Uhr geplan­te Thea­ter­abend mit dem frän­ki­schen Mund­art­ka­ba­rett „Weih­nach­d­salbd­raum“ von und mit Rai­ner Dohlus soll wie geplant statt fin­den – dann jedoch unter Ein­hal­tung der 2G Rege­lung. Es gibt noch eini­ge Rest­kar­ten: Bäcke­rei Will, Markt­platz Stadt­stein­ach | 09225–956333 o. frankenwaldtheater@t‑online.de.