In der letz­ten Vor­be­spre­chung einig­ten sich alle Podi­ums­teil­neh­mer und Orga­ni­sa­to­ren dar­auf, die Ver­an­stal­tung nicht in Prä­senz, dafür aber als webi­nar anzu­bie­ten. „Auf Grund der stei­gen­den Inzi­denz­zah­len wol­len wir auf die Prä­senz­ver­an­stal­tung ver­zich­ten, auch mit Weit­blick auf even­tu­el­le Aus­wir­kun­gen für die teil­neh­men­den Unter­neh­men“, fasst BDS Geschäfts­füh­rer Frank Ber­nard das Ergeb­nis der Bespre­chung zusam­men. Am Ablauf und Inhalt wird sich nichts ändern. Anmel­dun­gen sind wei­ter­hin mög­lich unter:

https://​www​.bds​-bay​ern​.de/​n​o​r​d​b​a​y​e​r​n​/​p​o​d​i​u​m​s​d​i​s​k​u​s​s​ion, sowie über https://​www​.lin​kedin​.com/​e​v​e​n​t​s​/​p​o​d​i​u​m​s​d​i​s​k​u​s​s​i​o​n​d​i​g​i​t​a​l​u​n​d​n​a​c​h​6​8​6​3​8​8​3​2​8​6​4​8​2​0​5​9​2​6​4​/​a​b​o​ut/

Der Link für die Teil­nah­me am webi­nar wird den Teil­neh­mern spä­te­stens bis kom­men­den Mon­tag, 15.11.2021 zugeschickt.