Der Rota­ry-Club Forch­heim legt erneut den Advents­ka­len­der „Hel­fen und gewin­nen – Weih­nachts­freu­de 2021“ auf. Ab sofort beginnt der Ver­kauf von 2.500 Advents­ka­len­dern zu einem Stück­preis von fünf Euro. Der Erlös aus dem Ver­kauf der „Hel­fen und Gewin­nen – Weih­nachts­freu­de 2021“ wird dem Kin­der­schutz­bund Forch­heim e.V. zugutekommen.

Dr. Engel­bert Heimerl, Prä­si­dent des Rota­ry-Clubs Forch­heim, steht hin­ter dem Pro­jekt: „Der Rota­ry Club Forch­heim unter­stützt ger­ne wie­der mit der Kalen­der­ak­ti­on ‘Weih­nachts­freu­de‘ den Kin­der­schutz­bund. Ihm sind mei­ne Fami­lie und ich schon lan­ge Jah­re för­dernd ver­bun­den, da wir eben­so wie der Rota­ry Club Forch­heim die segens­rei­che Arbeit für die Ent­wick­lung der Kin­der auf allen Ebe­nen für sinn­voll und wich­tig halten.“

Kin­der­schutz­bund

Im Ver­lauf der Coro­na-Pan­de­mie haben sich die Lebens­qua­li­tät und die psy­chi­sche Gesund­heit von Kin­dern und Jugend­li­chen deut­lich ver­schlech­tert. „Fach­kräf­te berich­ten von auf­fäl­li­gem Sozi­al­ver­hal­ten, der Zunah­me von unsi­che­rem und aggres­si­vem Ver­hal­ten, Gewichts­pro­ble­men und wach­sen­den sprach­li­chen Defi­zi­ten. Betrof­fen sind vor allem Kin­der und Jugend­li­che aus sozi­al schwä­che­ren Ver­hält­nis­sen“ erläu­tert Lisa Hüm­mer, Vor­sit­zen­de des Kin­der­schutz­bunds. Daher wird die Spen­de des Rota­ry Clubs in die Prä­ven­ti­ons­ar­beit des Kin­der­schutz­bun­des an Schu­len flie­ßen. In den von Schu­len buch­ba­ren Kur­sen set­zen sich die Schü­le­rin­nen und Schü­ler inten­siv mit The­men aus­ein­an­der, die gera­de in der der­zei­ti­gen Situa­ti­on von gro­ßer Bedeu­tung sind: Angst­be­wäl­ti­gung, Gewalt- und Sucht­prä­ven­ti­on, ver­ant­wor­tungs­vol­ler Umgang mit Medi­en, Zivil­cou­ra­ge und respekt­vol­ler Umgang mit­ein­an­der. Wich­tig ist dem Kin­der­schutz­bund, dass die Schü­le­rin­nen und Schü­ler aktiv ein­be­zo­gen wer­den und nicht bloß zuhö­ren oder zuse­hen. So ist der Lern­er­folg tie­fer und dau­er­haf­ter. „Die Spen­de des Rota­ry Clubs ermög­licht es uns, die­ses – gera­de in der der­zei­ti­gen Situa­ti­on so wich­ti­ge Arbeits­feld des Kin­der­schutz­bun­des zu stär­ken und über die Schu­len eine gro­ße Zahl von Kin­dern und Jugend­li­chen zu errei­chen“, so Hümmer.

Ver­lo­sung

Jeder der Kalen­der ist ein Los mit einer per­sön­li­chen Los­num­mer. Für die Tages­prei­se, die sich hin­ter den Kalen­der­tür­chen befin­den, wird vom 1. bis 24. Dezem­ber täg­lich eine Los­num­mer unter nota­ri­el­ler Auf­sicht gezo­gen. Die­se wird unter www​.forch​heim​.rota​ry​.de und der Face­book-Sei­te des Kin­der­schutz­bun­des Forch­heim veröffentlicht.

Geschäf­te vor Ort unterstützen

Die Prei­se, die pro Tag zu gewin­nen sind, wur­den von Mit­glie­dern des Rota­ry Clubs Forch­heim und Forch­hei­mer Unter­neh­men gespen­det. Das Spon­so­ring ist heu­er zum ersten Mal für alle Forch­hei­mer Betrie­be mög­lich und bei 24 Tür­chen waren die Plät­ze schnell ver­ge­ben. So steu­ert die Fir­ma Pro­Ca­re­ment, eine Neu­grün­dung aus dem Medi­cal Val­ley Cen­ter, den Gut­schein vom 1. Dezem­ber bei. Sach­prei­se und Gut­schei­ne mit einem Wert von min­de­stens 100 Euro ermög­li­chen kuli­na­ri­sche Restaur­an­t­run­den, sty­li­sche Fri­seur­be­su­che, kul­tu­rel­le Aben­de im Jun­gen Thea­ter Forch­heim, Shop­pin­g­er­leb­nis­se, Back­wa­ren, Blu­men und vie­les mehr. Hin­ter dem Hei­lig­abend-Tür­chen ver­birgt sich der Haupt­preis – ein glän­zen­der Gold­bar­ren der Spar­kas­se Forch­heim, der einen Wert von ca. 700 Euro hat. Alle Gut­schei­ne sind auf in Forch­heim und Umge­bung ansäs­si­ge Geschäf­te aus­ge­stellt. Gewin­ner kön­nen ihre Gut­schei­ne in der Haupt­stel­le der Spar­kas­se Forch­heim bis zum 28. Febru­ar 2022 unter Vor­la­ge der Gewin­ner­num­mer abholen.

Ver­kaufs­stel­len in Forch­heim und Hausen: