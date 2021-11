Infor­ma­tio­nen zum Infektionsgeschehen

Ins­ge­samt zeigt sich im Land­kreis zuletzt ein dif­fu­ses Infek­ti­ons­ge­sche­hen. Die Infek­tio­nen fin­den sowohl im Fami­li­en- und Bekann­ten­kreis als auch in der Schu­le, in der Frei­zeit oder am Arbeits­platz statt. Teil­wei­se bleibt die Infek­ti­ons­quel­le auch unbe­kannt. Aus­brü­che in Ein­rich­tun­gen gibt es der­zeit nicht. Vom Infek­ti­ons­ge­sche­hen betrof­fen ist auch der Evang. Kin­der­gar­ten „Zum guten Hir­ten“ in Selb/​Erkersreuth. Der KiTa-Betrieb ist dadurch nicht beeinträchtigt.

Neue Fäl­le: 49

Fäl­le gesamt: 5.815

Virus­mu­ta­tio­nen (VOC): 2.014

Erkrank­te: 427

Gene­se­ne: 5.186

Todes­fäl­le: 202

7‑Ta­ges-Inzi­denz: 398,76

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gestern: 105

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gesamt: 64.091

Imp­fun­gen bei Haus­ärz­ten gesamt: 38.782

Schnell­tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 56

PCR-Tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 65

Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge – COVID19-Patienten

Stand­ort Marktredwitz

Gesamt: 7

davon All­ge­mein­bet­ten: 7

davon Inten­siv­bet­ten: 0

Stand­ort Selb: