Der Ehren­bür­ger der Stadt Wun­sie­del, Dr. Peter Sei­ßer, ein exzel­len­ter Ken­ner der Wun­sied­ler Stadt­ge­schich­te, hat die noch feh­len­den Jah­re von 1933 bis 1956 im Band IV der Wun­sied­ler Stadt­ge­schich­te auf­be­rei­tet. Her­aus­ge­ge­ben wird das Werk durch die Stadt Wunsiedel.

„Mein herz­li­ches Dan­ke­schön gilt unse­rem Ehren­bür­ger Dr. Peter Sei­ßer für die histo­ri­sche, wis­sen­schaft­li­che und akri­bi­sche, aber auch unter­halt­sa­me, Auf­ar­bei­tung die­ser schwie­ri­gen Zeit. Es ist inzwi­schen sein zwei­tes Buch die­ses Gen­res, das sicher­lich auf gro­ßes Inter­es­se sto­ßen wird“, so Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahovnik.

Aus­führ­lich beleuch­tet Dr. Peter Sei­ßer die poli­ti­sche Lage in Wun­sie­del am Ende der Wei­ma­rer Repu­blik. Er befasst sich in ver­schie­de­nen Kapi­teln mit den Jah­ren bis zum Aus­bruch des 2. Welt­kriegs: Von der Gleich­schal­tung des gesell­schaft­li­chen Lebens, der wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lung oder dem Schul­we­sen bis hin zur Reichs­po­grom­nacht am 9. Novem­ber 1938.

Die Jah­re wäh­rend des 2. Welt­kriegs, die Aus­wir­kun­gen auf und in Wun­sie­del, das Kriegs­en­de und die Besat­zungs­zeit wer­den eben­so erläu­tert wie die Zeit bis zur Ent­ste­hung der Bun­des­re­pu­blik Deutschland.

Die Nach­kriegs­zeit von 1949 bis 1956 bil­det den Abschluss im Band IV der Wun­sied­ler Stadtgeschichte.

„Ich habe die­ses Buch als über­zeug­ter Demo­krat und als beken­nen­der Christ mit gro­ßer Lie­be zu mei­ner Hei­mat­stadt Wun­sie­del geschrie­ben“, schreibt Dr. Peter Sei­ßer im Vor­wort. In sechs Jah­ren inten­si­ver Arbeit hat er sich neben dem Wun­sied­ler Stadt­ar­chiv noch an vie­len wei­te­ren Stel­len infor­miert und dabei ein eige­nes umfang­rei­ches Archiv ange­legt. Vor allem aber per­sön­li­che Gesprä­che mit Zeit­zeu­gen, zum gro­ßen Teil aus der eige­nen Fami­lie und dem Bekann­ten­kreis, haben ihm expli­zi­tes Hin­ter­grund­wis­sen verschafft.

Abge­run­det mit zahl­rei­chen Foto­gra­fien und inter­es­san­ten Details ist dies sicher­lich eine span­nen­de Lek­tü­re für alle die­je­ni­gen, die an der neue­ren Geschich­te, spe­zi­ell der Stadt Wun­sie­del, inter­es­siert sind.

Erhält­lich ist der neue Band der Stadt­ge­schich­te zum Preis von 38 € in der Buch­hand­lung Koh­ler und der Tou­rist-Infor­ma­ti­on in Wunsiedel.