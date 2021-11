Das inter­na­tio­nal renom­mier­te Horn­quar­tett ger­man horn­sound nimmt sein Publi­kum mit auf eine vor­weih­nacht­li­che Rei­se zu barocken Glanz­lich­tern von Hän­del und Bach,vorbei an roman­ti­schen High­lights von Dvor­ak, Wag­ner, Mah­ler und Brahms, in die Mär­chen­welt von Hän­sel und Gre­tel sowie zu neu­en Inter­pre­ta­tio­nen deut­scher und inter­na­tio­na­ler Weih­nachts­lie­der – alles arran­giert von und für ger­man horn­sound. Das Horn­quar­tett „ger­man horn­sound“ ist am Frei­tag, 17.12.2021, 19:30 Uhr, in der Kul­tur­fa­brik KUFA zu Gast und gibt ein Kam­mer­mu­sik-Kon­zert vom Feinsten!

Zu „ger­man horn­sound“: Das sind Chri­stoph Eß, Timo Stei­nin­ger, Seba­sti­an Schorr und Ste­phan Schott­städt. Vier Hor­ni­sten, die sich seit ihrer Kind­heit ken­nen, bei dem­sel­ben Leh­rer das­sel­be Instru­ment lern­ten und die inzwi­schen alle­samt bei renom­mier­ten Orche­stern (u.a. Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker) unter Ver­trag ste­hen. Seit 2009 bil­den sie das Ensem­ble ger­man horn­sound und sor­gen mit ihren intel­li­gen­ten wie außer­ge­wöhn­li­chen Bear­bei­tun­gen fern­ab der Wald- und Wie­sen­ro­man­tik für Furore.Stimmen Sie sich gemein­sam mit den vier Hor­ni­sten auf die Weih­nachts­zeit ein! Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf unter www​.bvd​-ticket​.de . Infos gibt es auch auf http://​www​.kufa​-bam​berg​.de