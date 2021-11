Kurs für Kin­der ab sechs Jahren

Auf­grund der gro­ßen Nach­fra­ge bie­tet die Umwelt­sta­ti­on Weis­main für Kin­der ab sechs Jah­ren am 1. Dezem­ber 2021 um 15 Uhr einen wei­te­ren Kurs „Malen mit Aqua­rell­stif­ten“ in der Umwelt­sta­ti­on Weis­main an. Unter Anlei­tung von Elfrie­de Dau­er gestal­ten Mäd­chen und Jun­gen eine Weih­nachts­kar­te. Eine Teil­nah­me ist nur nach Anmel­dung per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de oder tele­fo­nisch unter der Num­mer 09575–921455 möglich.