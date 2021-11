Da sich die ersten Nacht­frö­ste ankün­di­gen, erin­nern die Stadt­wer­ke Bam­berg jetzt wie­der dar­an, die Was­ser­lei­tun­gen, die in Gara­gen, unge­heiz­ten und unge­nutz­ten Räu­men, an der Außen­fas­sa­de oder auf Dach­bö­den instal­liert sind, win­ter­fest zu machen. Hier­zu ist zunächst das jewei­li­ge Absperr­ven­til zu schlie­ßen. Das in der Lei­tung ste­hen­de Was­ser kann dann über den Außen­was­ser­hahn und das Ablass­ven­til abge­las­sen wer­den. Der Außen­hahn soll­te unbe­dingt über den Win­ter geöff­net blei­ben. Kann die Lei­tung nicht ent­leert wer­den, ist ein zusätz­li­cher Schutz not­wen­dig. Hier­für bie­tet sich wär­me­däm­men­des Mate­ri­al wie z.B. Glas­wol­le, Decken oder Sty­ro­por an, um Ven­ti­le und Was­ser­zäh­ler vor Frost zu schüt­zen. Sind bereits frost­si­che­re Arma­tu­ren im Ein­satz (vor allem bei Neu­bau­ten), kann auf zusätz­li­chen Schutz des Was­ser­hah­nes ver­zich­tet werden.

Herrscht drau­ßen extre­me Käl­te, kön­nen Lei­tun­gen auch in (unbe­heiz­ten) Kel­ler­räu­men durch Frost zum Plat­zen gebracht wer­den. Da der Frost durch alle Rit­zen kriecht, ist es – auch unter ener­ge­ti­schen Gesichts­punk­ten – sinn­voll, die Kel­ler­tü­ren und ‑fen­ster abzu­dich­ten. Ist die Was­ser­lei­tung doch ein­mal ein­ge­fro­ren, raten die Stadt­wer­ke dazu, den Fach­mann zu Rate zu zie­hen. Denn Was­ser­lei­tun­gen müs­sen lang­sam auf­ge­taut wer­den, damit kei­ne Schä­den an den Roh­ren und Was­ser­uh­ren ent­ste­hen. Damit soll­te nur ein von den Stadt­wer­ken Bam­berg zuge­las­se­ner Instal­la­teur beauf­tragt wer­den. Wird der Was­ser­zäh­ler durch Frost beschä­digt, muss er auf Kosten des Haus­be­sit­zers aus­ge­tauscht wer­den. Was­ser für Küche, Dusche und Toi­let­te fließt dann erst nach der Repa­ra­tur wieder.