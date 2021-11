Bad Winds­heim – Mat­thi­as Egers­dör­fer, Trä­ger des Deut­schen Klein­kunst­prei­ses und des Baye­ri­schen Kaba­rett­preis, kommt nach Bad Winds­heim. Neh­men Sie Platz und hören Sie zu. In sei­nem neu­en Pro­gramm Nach­rich­ten aus dem Hin­ter­haus hat er viel zu berich­ten. Er ist ein guter Erzäh­ler und Sie das per­fek­te Publi­kum. Las­sen Sie sich die­sen Ter­min nicht entgehen.

Wann? Sams­tag, 13. Novem­ber 2021 – 20.00 Uhr Kur- & Kon­gress-Cen­ter (Erken­brecht­al­lee 2, 91438 Bad Windsheim)

Er gehört zwei­fels­oh­ne zu den wand­lungs­fä­hig­sten Künst­lern aus Fran­ken. Aber egal ob er mit sei­nen Solo­pro­gram­men auf­tritt, oder mit Band, als Mär­chen­er­zäh­ler, im Duo, mit sei­nen Thea­ter­pro­gram­men, im frän­ki­schen Tat­ort, was immer er macht, Mat­thi­as Egers­dör­fer ern­tet gro­ße Aner­ken­nung und sein Publi­kum Mus­kel­ka­ter in den Lach­fal­ten. Sei­ne bis­si­ge, trocke­ne, stel­len­wei­se gar cho­le­ri­sche Art, ist sein Mar­ken­zei­chen – wenn Egers­dör­fer tobt, tobt auch sein Publi­kum! Im Nürn­ber­ger Dia­lekt prä­sen­tiert Egers­dör­fer sei­nem Publi­kum absur­de Come­dy vom Fein­sten, die den ganz nor­ma­len Wahn­sinn des All­tags aufs Korn nimmt und auf wun­der­bar explo­si­ve Art zum Aus­druck gebracht wird. Der ewi­ge Mis­an­throp wur­de bereits mit zahl­rei­chen Prei­sen aus­ge­zeich­net, u.a. mit dem Pas­sau­er Scharf­rich­ter­beil, dem Ham­bur­ger Come­dy Pokal, dem Baye­ri­schen Kaba­rett­preis und dem Deut­schen Klein­kunst­preis. Erle­ben Sie Egers­dör­fer in sei­nem neu­en Pro­gramm bei der intel­li­gen­ten Über­schrei­tung aller Tabus!

Kar­ten­vor­ver­kauf über: Buch­hand­lung Dorn, Keget­stra­ße 2, 91438 Bad Winds­heim, Tel. 09841 66266 – Winds­hei­mer Zei­tung, Keget­str. 11, 91438 Bad Winds­heim http://​www​.prin​ty​our​ticket​.de // http://​www​.even​tim​.de // http://​www​.reser​vix​.de