Die am Wochen­en­de abge­sag­ten Spie­le gegen die Bay­reuth Tigers sowie den ESV Kauf­beu­ren wur­den von der DEL2 neu terminiert

Die bei­den am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de abge­sag­ten Par­tien unse­rer Sel­ber Wöl­fe wur­den zwi­schen­zeit­lich von der DEL2 neu ange­setzt. Wir spie­len nun am Diens­tag, 30.11.2021 um 19:30 Uhr zu Hau­se in der NETZSCH-Are­na gegen die Bay­reuth Tigers und am Diens­tag, 14.12.2021 um 19:30 Uhr aus­wärts beim ESV Kaufbeuren.

Die Tickets für unser Heim­derby gegen die Tigers vom Frei­tag blei­ben für das Nach­hol­spiel gül­tig. Bezüg­lich einer mög­li­chen Rück­ab­wick­lung von Tickets sowie bezüg­lich der Spra­de-Buchun­gen lau­fen aktu­ell noch die Abstim­mun­gen mit den Anbie­tern. Hier­zu wer­den wir zu einem spä­te­ren Zeit­punkt geson­dert informieren.