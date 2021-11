Ab Don­ners­tag, 11. Novem­ber, bis vor­aus­sicht­lich Don­ners­tag, 25. Novem­ber 2021, kön­nen die zwei Hal­te­stel­len an der Kol­ping­s­hö­he auf­grund von Stra­ßen­bau­ar­bei­ten nicht bedient wer­den. In der Erl­ho­fer Stra­ße an der Ecke Kol­ping­s­hö­he hat die Hof­Bus GmbH in bei­den Rich­tun­gen Ersatz­hal­te­stel­len ein­ge­rich­tet. Die­se wer­den von den Lini­en 8, E4, E13, E20 und der Spät­ver­kehrs­li­nie 14 angefahren.