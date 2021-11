Für die Zwölf- bis Sieb­zehn­jäh­ri­gen ist bis 31.12.2021 auch bei roter Coro­na-Ampel die Teil­nah­me an Sport­an­ge­bo­ten im Innen­be­reich wei­ter­hin auf­grund der regel­mä­ßi­gen Testun­gen in der Schu­le mög­lich (Aus­nah­me von 2G). Mit dem Umschal­ten der Coro­na-Ampel auf Rot droh­te für die Zwölf- bis Sieb­zehn­jäh­ri­gen auch beim Sport im Innen­be­reich die Anwen­dung der 2G Rege­lung – Zutritt nur noch für Gene­se­ne und Geimpf­te. Eine Rege­lung, die Zwölf- bis Sieb­zehn­jäh­ri­ge beson­ders hart getrof­fen hätte.

„Nach­steu­ern war erfor­der­lich – den­noch ist Imp­fen der ein­zi­ge Weg aus der Pandemie“

„Auf die Här­ten für die Zwölf- bis Sieb­zehn­jäh­ri­gen gera­de bei ihrer Sport­aus­übung durch die Ver­schär­fung der Coro­na-Rege­lun­gen haben wir hin­ge­wie­sen“, sagt der Prä­si­dent des BLSV, Jörg Ammon. Den­noch ist und bleibt Imp­fen der ein­zi­ge Weg aus der Pan­de­mie: „Wir wer­ben wei­ter­hin dafür, dass sich alle, die sich imp­fen las­sen kön­nen, auch imp­fen las­sen. Auch Kin­der und Jugend­li­che ab 12 Jah­ren. Wir haben die Impf­kam­pa­gne des Frei­staats von Anfang an unter­stützt. Imp­fen, imp­fen, imp­fen ist die ein­zi­ge Maß­nah­me, die uns aus dem Klam­mer­griff der Pan­de­mie befrei­en wird“, appel­liert Ammon.

„Kin­der und Jugend­li­che in Sport und Bewe­gung brin­gen bzw. halten“

„Es ist unser Ziel, dass Kin­der und Jugend­li­che ins­ge­samt wie­der in Sport und Bewe­gung kom­men bzw. blei­ben“, so Micha­el Weiß, der Vor­sit­zen­de der Baye­ri­schen Sport­ju­gend im BLSV. „Daher ist die Aus­nah­me von der 2G Rege­lung für die Zwölf- bis Sieb­zehn­jäh­ri­gen wich­tig und rich­tig, denn durch die­se bleibt der Sport auch im Innen­be­reich für die­se Alters­grup­pe mög­lich. Und er ist auch sicher auf­grund der regel­mä­ßi­gen Testun­gen in der Schule.“

Jetzt gilt es, bis 31.12.2021 vie­le Jugend­li­che zwi­schen 12 und 18 Jah­ren zu moti­vie­ren, sich imp­fen zu las­sen, so dass auch im Janu­ar Bewe­gung und Sport im Innen­be­reich wei­ter­hin mög­lich ist.

Mehr Infos und aktu­el­le Fra­gen und Ant­wor­ten (FAQs) bie­tet der BLSV auf sei­ner Web­site unter www​.blsv​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus