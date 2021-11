Auf­grund der aktu­el­len Coro­na­si­tua­ti­on kön­nen Besu­che im Rat­haus der­zeit nach den 3‑G-Regeln (Geimpf­te, Gene­se­ne und aktu­ell Gete­ste­te) und mit Ter­min­ver­ein­ba­rung erfol­gen. Außer­dem ist es erfor­der­lich, eine FFP-2-Mas­ke zu tragen.

Ter­min­ver­ein­ba­run­gen sind beim jewei­li­gen Sach­be­ar­bei­ter oder all­ge­mein unter Tele­fon 09232–602‑0 möglich.

Ger­ne kön­nen die Ter­mi­ne vor­ab auch per Mail unter poststelle@​wunsiedel.​de ver­ein­bart werden.

Eine Über­sicht mit sämt­li­chen Ansprech­part­nern der Stadt­ver­wal­tung fin­den Sie unter www​.wun​sie​del​.de/​r​a​t​h​a​u​s​/​S​t​a​d​t​v​e​r​w​a​l​t​ung.

Not­wen­di­ge bei­zu­brin­gen­de Unter­la­gen sind mög­lichst per Post ein­zu­sen­den. Anträ­ge, die in die­sen Tagen gestellt wer­den müs­sen, bit­ten wir Sie eben­falls vor­zugs­wei­se zuhau­se aus­zu­fül­len und per Post einzuschicken.

Bit­te brin­gen Sie Ihren Impf­aus­weis, einen Gene­se­nen­aus­weis oder einen aktu­el­len Nega­tiv­test, gemein­sam mit einem gül­ti­gen Aus­weis­do­ku­ment, mit.