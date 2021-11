Wegen Arbei­ten an der NOZ-/OPZ-Magi­stra­le ist die Neue Stra­ße am Don­ners­tag, 11. Novem­ber 2021 von 9:00 bis ca. 16:00 Uhr in die­sem Bereich gesperrt. Die Stadt­bus­li­ni­en 290 und 299 (Kli­nik-Linie) wer­den in die­ser Zeit umgeleitet.

Die Linie 290 fährt in Rich­tung Wald­kran­ken­haus ab der Hal­te­stel­le Mar­tin-Luther-Platz gera­de­aus über die Bay­reu­ther, Essen­ba­cher und Spar­dor­fer Stra­ße zur Hal­te­stel­le Palm­stra­ße und wei­ter auf der nor­ma­len Fahr­strecke. Die Hal­te­stel­len Maxi­mi­li­ans­platz, Hin­den­burg­stra­ße und Schwa­bach­an­la­ge kön­nen nicht bedient wer­den. In Rich­tung Nürnberg/​Am Weg­feld fährt die Linie 290 ab der Hal­te­stel­le Hin­den­burg­stra­ße über die Bis­marck­stra­ße zum Lor­le­berg­platz, dann wei­ter über Uni­ver­si­täts­stra­ße, Huge­not­ten­platz und Haupt­bahn­hof auf die nor­ma­le Lini­en­füh­rung. In Rich­tung Nürn­berg kön­nen die Hal­te­stel­len Maxi­mi­li­ans­platz, Mar­tin-Luther-Platz und Alt­stadt­markt nicht ange­fah­ren werden.

Die Kli­nik-Linie 299 fährt ab der Hal­te­stel­le E‑Werk über die Engel‑, Haupt- und Heu­waag­stra­ße zum Haupt­bahn­hof, dann über Huge­not­ten­platz und Uni­ver­si­tätstra­ße zur Hal­te­stel­le Lor­le­berg­platz. Auf der nor­ma­len Lini­en­füh­rung wei­ter bis zur Hal­te­stel­le Hin­den­burg­stra­ße. Ab dort über Hindenburg‑, Östl. Stadt­mau­er- und Uni­ver­si­täts­stra­ße zum Huge­not­ten­platz und auf glei­chem Weg zurück durch die Alt­stadt zur Hal­te­stel­le E‑Werk. Die Hal­te­stel­len Mar­tin-Luther-Platz und Maxi­mi­li­ans­platz kön­nen nicht bedient werden.