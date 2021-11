Ab sofort gilt in den Hofer Stadt­bus­sen und an Hal­te­stel­len wie­der die FFP2-Mas­ken­pflicht für Fahr­gä­ste der Hof­Bus GmbH. Auf­grund der aktu­el­len „Coro­na-Situa­ti­on“ und der damit ver­bun­de­nen Rege­lung zur Kran­ken­haus-Ampel der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung tritt das Tra­gen der FFP2-Mas­ken für Fahr­gä­ste ab 16 Jah­ren in Kraft. Für Kin­der und Jugend­li­che zwi­schen 6 und 16 Jah­ren gilt das Tra­gen einer medi­zi­ni­schen (OP-)Maske.