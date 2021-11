Die geplan­te Eröff­nung der Kari­ka­tu­ren­aus­stel­lung „Mit Voll­dampf in die Kata­stro­phe?“ Kari­ka­tu­ren aus Ost- und West­eu­ro­pa am Don­ners­tag, 11. Novem­ber 2021, 17.30 Uhr, im Kli­ni­kum am Bru­der­wald in Bam­berg muss wegen ver­schärf­ter Hygie­ne­be­stim­mun­gen kurz­fri­stig abge­sagt wer­den. Die Aus­stel­lung ist aber unter den gel­ten­den Zutritts­be­schrän­kun­gen wie vor­ge­se­hen bis zum 12. Dezem­ber im Kli­ni­kum zu sehen.