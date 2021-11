Monats­be­richt – Okto­ber 2021

Im Okto­ber 2021 muss­ten die ehren­amt­lich enga­gier­ten Feu­er­wehr­frau­en und ‑män­ner zu vier Ein­sät­zen ausrücken:

• 16.10.: Tech­ni­sche Hil­fe­lei­stung: Ver­kehrs­ab­si­che­rung „Tag

der ewi­gen Anbetung“

• 24.10.: Brand: Rauch­ent­wick­lung im Freien

• 24.10.: Tech­ni­sche Hil­fe­lei­stung: Türöffnung

• 30.10.: Tech­ni­sche Hil­fe­lei­stung: Unterstützung

Drehleiterrettung

Zu Beginn des Monats zahl­te sich für eini­ge Kame­ra­den das har­te Trai­ning in den Wochen zuvor aus. Sie leg­ten am 09.10. die Lei­stungs­prü­fung „Die Grup­pe im Hil­fe­lei­stungs­ein­satz“ mit Bra­vour ab. An die­ser Stel­le gra­tu­lie­ren wir allen Kame­ra­den und Kame­ra­din­nen zu ihrer erbrach­ten Lei­stung. Mit Stolz kön­nen wir berich­ten, dass 3 Kame­ra­den die Prü­fung auf der höch­sten Stu­fe mit „Rot­gold“ abge­legt haben. Am 15.10. fand die zwei­te Dienst­ver­samm­lung im Jahr 2021

und damit die erste Prä­senz-Dienst­ver­samm­lung die­ses Jah­res im Schu­lungs­raum des Gerä­te­hau­ses statt. Bespro­chen wur­den eini­ge The­men der akti­ven Wehr, unter ande­rem mit dem 1. Bür­ger­mei­ster und der Kreis­brand­füh­rung. Wei­ter war der Okto­ber von eini­gen Übun­gen und Ein­sät­zen geprägt. Die Jugend übte jeden Don­ners­tag und behan­del­te ver­schie­den­ste The­men, wie zum Bei­spiel Mög­lich­kei­ten der Lösch­was­ser­ent­nah­me, Fort­lei­tung und der Abga­be. Die Droh­nen­grup­pe übte das Suchen einer ver­miss­ten Per­son mit Hil­fe einer Wär­me­bild­ka­me­ra an der Droh­ne. Die Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger durch­lie­fen bei einer gro­ßen Übung ein mög­li­ches Ein­satz­sze­na­rio mit 2 Ver­miss­ten, wel­che unter schwe­rem Atem­schutz aus einem Gebäu­de geret­tet wur­den. Die aktu­el­le Aus­bil­dungs­grup­pe (MTA­ler) übten den Ablauf bei Ver­kehrs­un­fäl­len oder bei Arbeits­un­fäl­len in meh­re­ren Einsatzübungen.

Detail­lier­te Berich­te kön­nen wie gewohnt auf unse­rer Home­page, auf Face­book und in unse­rem Schau­ka­sten am Gerä­te­haus nach­ge­le­sen werden.

Feu­er­wehr Heroldsbach/​Thurn

Bereich Öffent­lich­keits­ar­beit