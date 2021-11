„Bald nun ist‚s Weihnachtszeit“

Im Novem­ber hat der AWO Bücher­ba­sar in der Klo­ster­stra­ße 19, gegen­über der Haupt­spar­kas­se, zusätz­lich am Sams­tag, den 13. Novem­ber, von 10.00 bis 13.00 Uhr geöff­net. Unter dem Mot­to „Bald nun ist´s Weih­nachts­zeit“ fin­det der Buch­lieb­ha­ber ab sofort eine gro­ße Anzahl von Advents- und Weih­nachts­li­te­ra­tur und Bastel- und Lie­der­bü­cher zum The­ma. Außer­dem gibt es natür­lich auch aktu­el­le Roma­ne und Kri­mis, Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur, Sach­bü­cher und loka­le Lite­ra­tur. Geöff­net ist regu­lär mon­tags von 14 bis 16 Uhr und mitt­wochs sowie frei­tags von 10 bis 12 Uhr. Der Ver­kauf wird von Ehren­amt­li­chen orga­ni­siert und durch­ge­führt, das Geld aus dem Bücher­ver­kauf fließt in den AWO Fami­li­en­fonds. Unter Ein­hal­tung der aktu­el­len Hygie­ne­re­geln freu­en sich die ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen über vie­le Besucher.

Chri­sti­ne Schmitt