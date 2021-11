Unser näch­stes Tref­fen fin­det am Sams­tag, 13.11.2021 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr am Gerä­te­haus der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Heroldsbach/​Thurn statt. In der Kin­der­feu­er­wehr kön­nen Kin­der ab sechs bis ein­schließ­lich 11 Jah­ren teil­neh­men. Auf­grund der der­zei­ti­gen Lage ist eine recht­zei­ti­ge Anmel­dung unter der E‑Mail Adresse

kinderfeuerwehr@​ff-​heroldsbach-​thurn.​de zwin­gend notwendig.

Wir freu­en uns auf euch!

Das Feu­er­di­nos-Team