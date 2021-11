Inzi­denz­wert

Der aktu­el­le Inzi­denz­wert des Land­kreis Coburg beträgt laut RKI 184,8 (Stand 08.11.).

Infek­ti­ons­ge­sche­hen

Die stei­gen­den Infek­ti­ons­zah­len sind ins­be­son­de­re auf Aus­brü­che in ver­schie­de­nen Ein­rich­tun­gen (medi­zi­ni­sche und pfle­ge­ri­sche Ein­rich­tun­gen eben­so wie Kin­der­ta­ges­stät­ten), nach wie vor aber auch auf Ansteckun­gen im pri­va­ten Umfeld zurückzuführen.

Testun­gen am Test­zen­trum Coburg Stadt und Land

Ins­ge­samt sind in der KW 44 332 PCR-Tests und 133 Schnell­tests am Test­zen­trum an der HUK-COBURG are­na durch­ge­führt wor­den. Von den Schnell­tests waren sechs positiv.

Aktu­el­le Impf­zah­len für Coburg Stadt und Land (08.11.2021)

voll­stän­di­ge Impfserie:

Impf­zen­trum 54.677

Haus­ärz­te 29.594

Gesamt 84.271

Impf­quo­te 66,1%

Ins­ge­samt wur­den bis­lang 163.634 Imp­fun­gen in Stadt und Land­kreis Coburg Imp­fun­gen durch­ge­führt. 3577 Auf­fri­schungs­imp­fun­gen gab es bereits.

Offe­ne Impf­an­ge­bo­te in der KW 45

In der Über­sicht sind die Ter­mi­ne der offe­nen Impf­ta­ge sowie die Sta­tio­nen des Impf­bus­ses in die­ser Woche aufgeführt:

Mon­tag, 08.11.2021, Alte Angerhalle

Alte Ang­erhal­le, Schüt­zen­stra­ße 1, 96450 Coburg

Impf­zeit für gela­de­ne Zweit­imp­fun­gen: 17:00 – 21:00 Uhr

Imp­fen ohne Anmel­dung: 18:00 – 21:00 Uhr

Wirk­stoff: BionTech

Mitt­woch, 10.11.2021, Alte Angerhalle

Alte Ang­erhal­le, Schüt­zen­stra­ße 1, 96450 Coburg

Impf­zeit: 14:00 – 21:00 Uhr

Wirk­stoff: BionTech

Imp­fen ohne Anmeldung

Don­ners­tag, 11.11.2021, Impf.Mobil

OBI Park­platz, Nior­ter Str. 3, 96450 Coburg

Impf­zeit: 14:00 – 18:00 Uhr

Wirk­stoff: BionTech

Imp­fen ohne Anmeldung

Frei­tag, 12.11.2021, alte Angerhalle

alte Ang­erhal­le, Schüt­zen­stra­ße 1, 96450 Coburg

Impf­zeit für gela­de­ne Zweit­imp­fun­gen von 18:00 – 21:00 Uhr

Imp­fen ohne Anmel­dung: 15:00 – 22:00 Uhr

Wirk­stoff: BionTech

Frei­tag, 12.11.2021, Bür­ger­haus Wüsten­ahorn „Haus am See“

Karl-Türk-Stra­ße 39, 96450 Coburg

Impf­zeit: 11:00 – 17:00 Uhr

Wirk­stoff: BionTech

Imp­fen ohne Anmeldung

Imp­fun­gen fin­den in den Räum­lich­kei­ten der Begeg­nungs­stät­te statt

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie auch auto­ma­tisch über den Land­kreis­funk. Anmel­dung hier­für unter http://www.landkreis-coburg.de/2192–0‑Landkreisfunk.html