Am Sams­tag, 6. Novem­ber 2021 ist die geän­der­te 14. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung (BayIfSMV)) in Kraft getre­ten. Dies hat zur Fol­ge, dass nach den Herbst­fe­ri­en ab Mon­tag, 8. Novem­ber 2021 in den Grund­schu­len für eine Woche und in den wei­ter­füh­ren­den Schu­len für zwei Wochen eine Mas­ken­pflicht im Schul­ge­bäu­de ein­ge­führt wird. Das heißt Mas­ken­pflicht am Platz und unab­hän­gig vom Min­dest­ab­stand. Die Schü­ler der Jahr­gangs­stu­fen 1 bis 4 kön­nen eine tex­ti­le Mund-Nasen-Bedeckung tra­gen, alle übri­gen Schü­ler medi­zi­ni­sche Gesichtsmasken.

Dar­über hin­aus wur­de gleich­falls am Sams­tag in ganz Bay­ern die Kran­ken­hau­s­am­pel auf gelb gestellt, da der aktu­el­le Wert über der kri­ti­schen Inten­siv­bet­ten­aus­la­stung von mehr als 450 COVID-19- Pati­en­ten auf Inten­siv­sta­tio­nen liegt. Damit gel­ten auch im Land­kreis Kulm­bach seit Sonn­tag, 7. Novem­ber 2021, im Wesent­li­chen stren­ge­re Zugangs­re­geln nach den 3G-Plus-Regeln. Die­se gel­ten in Gast­häu­sern und bei Ver­an­stal­tun­gen in geschlos­se­nen Räu­men, in Clubs gilt 2G. Außer­dem müs­sen wie­der FFP2-Mas­ken getra­gen werden.

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de wur­den wei­te­re 24 posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 138 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach steigt damit auf 193,2.

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 196

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 138

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 193,2

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 7 (3 | 2)

in Qua­ran­tä­ne: 297

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 4.751 (+24)

Gene­se­ne: 4.424 (+ 27)

Ver­stor­be­ne: 121

Imp­fun­gen: Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 50.172 (70,24%) Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 47.691 (66,77%) Sum­me Dritt­imp­fun­gen: 2.246



Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.