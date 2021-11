Ist Ober­fran­ken als Grün­der­stand­ort geeig­net? Das fra­gen sich die Teil­neh­mer der Podi­ums­dis­kus­si­on, zu der der Bund der Selb­stän­di­gen in Koope­ra­ti­on mit dem BF/M, der IHK für Ober­fran­ken und der MGS Grup­pe ein­lädt. Bunt gemischt ist das Podi­um mit Ver­tre­tern aus der Pra­xis, Grün­dern und der Poli­tik. Dis­ku­tiert wird über das aktu­el­le The­ma: „Digi­tal und nach­hal­tig – Ober­fran­ken als Gründerstandort“.

Auf dem Podi­um ver­tre­ten sind Ker­stin Rank – B2L GmbH & Co. KG, Jonas Sza­lan­c­zi – Neu­roF­or­ge GmbH & Co. KG, Maxi­mi­li­an Bloß – LAMI­LUX Hein­rich Strunz Hol­ding GmbH & Co. KG, Wer­ner Göbel – Chan­ge Engi­nee­ring GmbH, Chri­sti­an Mit­ter – Rechts­an­walts­kanz­lei Mit­ter, Micha­el Wun­der – IHK für Ober­fran­ken, Tim Par­gent – MdL Bünd­nis 90 / Die Grü­nen. Mode­riert wird die Dis­kus­si­on von Ste­fan Juli­nek – Ver­bands­spre­cher BDS Bayern.

Nach der Begrü­ßung der Prä­si­den­tin des BDS Bay­ern, Gabrie­le Sehorz, erwar­tet Sie eine leb­haf­te Podi­ums­dis­kus­si­on mit Aus­sa­gen wie „Künst­li­che Intel­li­genz – Zukunfts­the­ma oder bereits Rea­li­tät?“, „Die Nach­hal­tig­keit ist wich­ti­ger für die Zukunft unse­res Pla­ne­ten als die Digi­ta­li­sie­rung“ oder „Digi­ta­li­sie­rung und künst­li­che Intel­li­genz – eine Chan­ce für und zum Schutz von Innovationen“.

Die Ver­an­stal­tung fin­det am Diens­tag, 16. Novem­ber 2021 in den Räum­lich­kei­ten der MGS Motor Grup­pe Sticht GmbH & Co. KG, Bis­marck­stra­ße 73–75, 95444 Bay­reuth statt und beginnt um 18:45 Uhr mit dem Ein­checken der Gäste. Es gel­ten die aktu­el­len Coro­na-Hygie­ne­maß­nah­men (3G+ Regel) – der Zutritt erfolgt nur mit Nachweis!

Anmel­dung unter: https://​www​.bds​-bay​ern​.de/​n​o​r​d​b​a​y​e​r​n​/​p​o​d​i​u​m​s​d​i​s​k​u​s​s​ion oder per Mail an frank.​bernard@​bds-​bayern.​de