Nach­dem es im ver­gan­ge­nen Jahr Coro­na bedingt nicht geklappt hat, ver­wan­delt sich die Bro­se Are­na nun am 11. und 12. Dezem­ber 2021 in ein Zir­kus­zelt! Erst­mals heißt es: Manè­ge frei zum „Gre­at Christ­mas Cir­cus Bam­berg“. Die Besu­cher dür­fen sich auf Arti­sten, Clowns und Tier­leh­rer von Welt­for­mat freu­en! Hen­ry Aya­la zum Bei­spiel, der in der Cir­cus­welt unter sei­nem Künst­ler­na­men „The Prince of Clowns“ bekannt ist, hat beim dies­jäh­ri­gen Cir­cus­fe­sti­val von Mon­te Car­lo den Sil­ber­nen Clown – den Oscar der Cir­cus­welt – abge­räumt. Dabei ist der Vene­zu­la­ner nicht nur ein super-komi­scher Clown, son­dern auch ein unglaub­lich muti­ger Hasar­deur, der sich sogar aufs Hoch­seil wagt. Dort in schwin­del­erre­gen­der Höhe zeigt er zusam­men mit der Aya­la-Trup­pe wag­hal­si­ge Menschen-Pyramiden.

Außer­dem dabei: Groß­il­lu­s­sio­nen im Stil des Fan­ta­sy-Mär­chens „Ali­ce im Won­der­land“, der schnell­ste Ball-Jon­gleur der Gegen­wart und atem­be­rau­ben­de Luft-Akro­ba­tik aus Viet­nam. Für Begei­ste­rung wird auch die ukrai­ni­sche Bin­go-Trup­pe sor­gen, die wie kei­ne ande­re für moder­ne Cir­cus­kunst steht. Tra­di­tio­nell nicht feh­len dür­fen in einem Pro­gramm des Cir­cus Carl Busch auch die hoch­klas­si­gen Pfer­de-Dres­su­ren von Nata­scha Wil­le-Busch und Manu­el Frank. Sie wer­den ein hypologisches

Mei­ster­werk prä­sen­tie­ren, das nicht nur Pfer­de­freun­de begei­stern wird.

Fazit: Dank erst­klas­si­ger Arti­sten, moder­ner Licht­tech­nik, krea­ti­ven Insze­nie­rungs­ideen und mit­rei­ßen­der Live­mu­sik wird Carl Busch in der Bam­ber­ger Bro­se Are­na Cir­cu­s­tra­di­ti­on auf der Höhe der Zeit präsentieren.

Tickets (ab 15 €uro) gibt es ab sofort auf der Cir­cus-Home­page, bei Reser­vix und an allen bekann­ten CTS-Vor­ver­kaufs­stel­len. Sie sit­zen auf durch­ge­hend nummerierten

Ein­zel­sit­zen, die Sie in unse­rem Ticket­sy­stem punkt­ge­nau aus­wäh­len können.

BAM­BERG – Bro­se Arena

Sams­tag, 11. und Sonn­tag, 12. Dezem­ber 2021

Vor­stel­lun­gen

Sams­tag, 11. Dezem­ber: 15.30 und 20 Uhr

Sonn­tag, 12. Dezem­ber: 15 und 18.30 Uhr

Wei­te­re Infos: www​.gre​at​-christ​mas​-cir​cus​.de