Am Mitt­woch, den 10.11. bie­tet das Leer­stands­ma­nage­ment des Land­krei­ses den drit­ten Vor­trag im Rah­men unse­rer aktu­el­len HAUS UND HOF Vor­trags­rei­he. Im Anschluss an die The­men Lehm­bau sowie Ener­gie­be­ra­tung und För­der­mög­lich­kei­ten geht es um ein wei­te­res zukunfts­ori­en­tier­tes The­ma, den Stroh­bal­len­bau. Sarah und Flo­ri­an Hop­pe von HOP­PE ARCI­TUR in Wei­mar zei­gen an die­sem Abend die Mög­lich­kei­ten die­ses inno­va­ti­ven Bau­ma­te­ri­als auf und ste­hen für Fra­gen zur Ver­fü­gung. Nut­zen Sie die Chan­ce, die Exper­ten ken­nen­zu­ler­nen und mel­den Sie sich unter hausundhof@​landkreis-​hof.​de oder unter 09281/57–182 an, wenn Sie in Prä­senz teil­neh­men möch­ten. Der Vor­trag beginnt um 18:30 und fin­det in der Berg­gast­stät­te in Fei­litzsch (Schul­stra­ße 4) statt.

Wer die Ver­an­stal­tung lie­ber von Zuhau­se aus ver­fol­gen möch­ten, kann dies eben­falls tun. Den Zugangs­link fin­den Sie auf der Home­page von Haus und Hof unter www​.hau​sund​hof​.bay​ern