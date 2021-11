Es ist erschreckend, wie viel Müll an Stra­ßen­rän­dern und in Grün­an­la­gen liegt. Das ist nicht schön anzu­schau­en und auch nicht not­wen­dig. Daher füh­ren Omas for Future und Tran­si­ti­on Forch­heim am Don­ners­tag, den 11.11. wie­der ein Clean-Up in Forch­heim durch. Treff­punkt ist um 10.00 Uhr in der Bay­reu­ther Stra­ße auf dem Park­platz beim Bur­ger King, um dann den Müll in der Umge­bung ein­zu­sam­meln. Jede:r kann mit­ma­chen und so dazu bei­tra­gen, dass Forch­heim etwas sau­be­rer wird. Eini­ge Grei­fer und Müll­säcke kön­nen zur Ver­fü­gung gestellt wer­den – Hand­schu­he bit­te bei Bedarf selbst mitbringen.

Tran­si­ti­on Forch­heim Omas for Future

– All­tag Fai­rÄn­dern – – Han­deln aus Lie­be zum Leben -

https://​tran​si​ti​on​-forch​heim​.de https://​omas​for​fu​ture​.de