Scho­ko­la­de gehört mit Abstand zu den belieb­te­sten Süßig­kei­ten, die Pro­duk­ti­on von Scho­ko­la­den­wa­ren in Deutsch­land hat sich in den letz­ten 30 Jah­ren ver­drei­facht. Gleich­zei­tig lei­den die Kakao­bau­ern in den Anbau­län­dern unter der schwie­ri­gen Situa­ti­on am Kakaomarkt und dem zu gerin­gen Ein­kom­men, das sie mit ihren Ern­ten erwirtschaften.

Gegen die­ses Ungleich­ge­wicht tritt der fai­re Han­del an: Fairtra­de setzt sich – bei Kakao genau­so wie bei ande­ren Pro­duk­ten, die aus tro­pi­schen Län­dern zu uns nach Deutsch­land impor­tiert wer­den müs­sen – ganz gezielt für eine nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung und einen gerech­ten Welt­han­del ein.