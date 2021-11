Bay­reuth – „Ob es sich sei­ne Eltern anders vor­ge­stellt hat?“ Eine bit­ter­kal­te Win­ter­nacht in Beth­le­hem: Ox hat end­lich Fei­er­abend und freut sich auf sein Abend­essen im war­men Stall – und da liegt doch tat­säch­lich ein klei­nes Häuf­chen Mensch in sei­ner Krip­pe. Das ist ja wohl die Höhe! Aber Esel ist sofort ent­zückt. Doch bei­de wis­sen nicht, was und wohin mit dem klei­nen „Mat­thi­as“. Die Män­ner-WG übt sich erst­ma­lig im Wickeln und Füt­tern des schrei­en­den Babys, das drau­ßen von Sol­da­ten und drei merk­wür­di­gen Män­nern mit Kro­nen gesucht wird. Die bei­den Tie­re bewei­sen Mut und Mit­mensch­lich­keit, schla­gen einen Sol­da­ten des „Herrn Rodes“ in die Flucht, beschüt­zen lie­be­voll das frem­de Wesen und adop­tie­ren es, bis die wah­ren Eltern, Josef und Mecht­hild – oder so – vom Shop­pen zurück sind.

Eine clow­nes­ke Ver­si­on der Weih­nachts­ge­schich­te, vol­ler gro­ßer und klei­ner Wun­der, mit viel Musik und zwei lie­bens­wer­ten Prot­ago­ni­sten – wun­der­bar berüh­rend. Tem­po­reich, komö­di­an­tisch und unglaub­lich ehr­lich nähert sich das Stück aktu­el­len Fra­ge­stel­lun­gen zu Fami­li­en­kon­struk­tio­nen, Geschlech­ter­rol­len und den Tra­di­tio­nen unse­rer Gesell­schaft. Spiel­dau­er 55 Minu­ten. Kei­ne Pause.

Im Tele­gram­stil: STU­DIO­BÜH­NE BAY­REUTH – OX UND ESEL – Eine Art Krip­pen­spiel von Nor­bert Ebel – Emp­foh­len ab 5 Jahren

Pre­miè­re:

7. Novem­ber 2021 um 15.00 Uhr

wei­te­re Ter­mi­ne 2021:

14., 28. Novem­ber 12., 19., 26. Dezem­ber um 15.00 Uhr

28. Novem­ber 12., 19., 26. Dezem­ber um 17.00 Uhr

24. Dezem­ber um 14.00 Uhr

Regie: Bir­git Franz

Bühne/​Kostüme: Juli­us Theo­dor Semmelmann

Licht: Ronald Kropf

Mas­ke: Andrea Ferri

Es spie­len: Domi­nik Kern, Micha­el Pöhl­mann Live-Musik: Sig­gi Michl