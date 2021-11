Forch­heim – Nur ein Vier­tel der Podien­teil­neh­mer in Deutsch­land ist weib­lich. Das möch­te der Sor­op­ti­mist-Club Forch­heim-Kai­ser­pfalz ändern und hat eine neue Podi­en­rei­he gestar­tet: aufs Podi­um ein­ge­la­den sind künf­tig jedes Jahr star­ke Frau­en aus der Region.

Den Auf­takt mach­te eine Run­de anläss­lich des 100. Geburts­tag des inter­na­tio­na­len Dach­ver­ban­des der Frau­en­or­ga­ni­sta­ti­on, Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal, zum The­ma „Kar­rie­re­frau­en – Frau­en­kar­rie­re?“. In der Digi­tal­werk­statt Forch­heim dis­ku­tier­ten Prof. Dr.-Ing. Are­ti Papst­av­rou, Danie­la Sin­ger und Rebec­ca Ott­mann über Gleich­be­rech­ti­gung, die Frau­en­quo­te und wie man jun­ge Mäd­chen bes­ser an tech­ni­sche Beru­fe her­an­füh­ren kann. Mode­riert wur­de der Abend von Mela­nie Ebert und Anni­ka Falk-Claußen.

Are­ti Papa­stav­rou, die Pro­fes­so­rin für Mathe­ma­tik und Tech­ni­sche Mecha­nik an der TH Nürn­berg ist und in Forch­heim lebt, wünscht sich, dass Mäd­chen frü­her mit Mathe­ma­tik in Ver­bin­dung kom­men. Die fünf­fa­che Mut­ter hat selbst mit nur rund 15 Pro­zent Frau­en­an­teil Bau­in­ge­nieur­we­sen stu­diert und muss­te sich auf dem Weg zur Pro­fes­so­rin „sicht­bar machen“, wie sie betont. Das Selbst­be­wusst­sein zu haben, sich das zuzu­trau­en, sei wichtig.

„Ein­fach machen“, ist das Mot­to von Danie­la Sin­ger. Die Geschäfts­füh­re­rin von Schmet­ter­ling Rei­sen aus Ober­tru­bach erzähl­te davon, wie sie sich in einer män­ner­do­mi­nier­ten Bran­che durch­ge­setzt hat: „Ent­we­der du hast Auto­ri­tät oder du hast sie nicht“, so Sin­ger, die sich als Che­fin in einer Män­ner­welt, in der ein hoher Anteil der Mit­ar­bei­ter Migra­ti­ons­an­teil hat, Respekt erar­bei­tet hat. Zur Not fährt sie den Bus selbst vom Hof, wenn es aus ihrer Sicht unnö­ti­ge Dis­kus­sio­nen gibt.

Rebec­ca Ott­mann, die in Klein­sen­del­bach wohnt, hat für Sie­mens vie­le Jah­re lang ver­schie­de­ne Initia­ti­ven beglei­tet, um Mäd­chen für tech­ni­sche Beru­fe zu begei­stern. „Die Wir­kung ist ziem­lich über­sicht­lich“, ist ihr nüch­ter­nes Fazit. „Wir bedie­nen wie­der Ste­reo­ty­pe, wenn wir sagen, dass ein Girls Day not­wen­dig ist und Mäd­chen gezielt geför­dert wer­den müs­sen.“ Man wür­de sug­ge­rie­ren, dass die Mäd­chen es sonst nicht allei­ne schaf­fen. Die zwei­fa­che Mut­ter sieht die Ver­ant­wor­tung bei den Lehr­kräf­ten, die­se The­men unter­schwel­lig im Unter­richt unter­zu­brin­gen. Ott­mann, die für die Sie­mens-Stif­tung viel in afri­ka­ni­schen Län­dern unter­wegs ist, bewun­dert es, wenn Frau­en bei­spiels­wei­se im nörd­li­chen Teil Nige­ri­as, der mus­li­misch geprägt ist, selbst­be­wusst auf­ste­hen und den Mut haben, gegen Struk­tu­ren anzu­kämp­fen: „Da kön­nen wir uns eine Schei­be abschneiden.“

Beim The­ma glei­che Bezah­lung für glei­che Arbeit sei es wich­tig, Frau­en in Din­gen wie Ver­hand­lungs­ge­schick und ent­spre­chen­dem Ein­for­dern für einen fai­ren Lohn zu schu­len. „Und wir soll­ten mehr Trans­pa­renz leben und dar­über spre­chen, wer was ver­dient. Das ist in ande­ren Län­dern defi­ni­tiv anders als in Deutsch­land“, so Ott­mann, die sich mehr fami­li­en­freund­li­che Betrie­be wünscht. „Die Pan­de­mie hat uns etwas in die Kar­ten gespielt, da Arbeit­ge­ber gese­hen haben, dass der Arbeit­neh­mer, auch wenn er nicht im Büro ist, die Lei­stung erbringt“, so Ott­mann. Sin­ger, die von spät­abend­li­chen Auf­sichts­rats­sit­zun­gen erzähl­te, die nicht mehr zeit­ge­mäß sei­en, berich­tet von einer Lei­stungs­stei­ge­rung nach der Geburt der Kin­der: „Die Arbeit, die ich vor­her in teil­wei­se 18-Stun­den-Tagen im Büro erle­digt habe, habe ich dann in acht Stun­den geschafft“, so die Gover­nor des Rota­ry-Distrikts 1950.

Beim The­ma Frau­en­quo­te waren sich die Podien­teil­neh­me­rin­nen nicht ganz einig. Auch an Hoch­schu­len wird sie gera­de dis­ku­tiert. „Ich hade­re etwas damit und bin eher für ein Kas­ka­den­mo­dell“, so Papa­stav­rou. „Wenn nur 10 bis 20 Pro­zent Frau­en das Stu­di­um in unse­rem Bereich star­ten, kann man nicht erwar­ten, dass oben 50 Pro­zent Pro­fes­so­rin­nen herauskommen.“

Nach der Dis­kus­si­on lud Bir­git Ros­bi­gal­le, die amtie­ren­de Prä­si­den­tin des Clubs, die ein­ge­la­de­nen Frau­en (und eini­ge Män­ner) zur Jubi­lä­ums­fei­er. Auch wäh­rend der anschlie­ßen­den Netz­werk­run­den waren sich die Frau­en einig: Auf dem Weg der Gleich­be­rech­ti­gung gibt es noch viel zu tun. Dafür setzt sich der SI-Club Forch­heim-Kai­ser­pfalz ein, sam­melt seit 17 Jah­ren Spen­den für Pro­jek­te, die in der Regi­on Frau­en, Kin­der und Jugend­li­che unter­stüt­zen. Und will durch Ver­an­stal­tun­gen wie die Podi­en­rei­he künf­tig wei­ter auf Frau­en­rech­te auf­merk­sam machen.