Ebens­feld – Zu ihrer ersten Sit­zung nach der Kla­ge­ein­rei­chung beim Ver­wal­tungs­ge­richt traf sich Ende der Woche die Bür­ger­initia­ti­ve 2 statt 4 – „Eine Ver­kehrs­lö­sung für alle Ebens­fel­der Bür­ger“ im Gast­haus „Mein Dor­nig“. Die Ver­tre­ter des Bür­ger­be­geh­rens Otto Weid­ner, Chris Böh­mer und Tho­mas Wür­ker berich­te­ten über die teils tur­bu­len­ten ver­gan­ge­nen Wochen sowie über den Fort­schritt bei der ein­ge­reich­ten Kla­ge gegen die Nicht­zu­las­sung eines Bür­ger­ent­scheids durch den Ebens­fel­der Gemein­de­rat. Dabei scheint immer deut­li­cher zu wer­den, dass das Pro­jekt Neu­bau­tra­sse durch das Kell­bach­tal seit Pla­nungs­be­ginn nicht auf Fak­ten begrün­det wer­den kann, son­dern auf­grund par­tei­po­li­ti­schem Druck durch das Staat­li­che Bau­amt ohne Rück­sicht auf Natur, Land­schaft, Kli­ni­kum Kut­zen­berg und dem Wil­len der Ebens­fel­der Bür­ger sogar mit fal­schen Zah­len vor­an­ge­trie­ben wur­de. Fest­zu­hal­ten ist: Ver­kehrs­mi­ni­ste­rin Schrey­er begrün­det 6,5 Mio Pro­jekt mit fal­schen Verkehrszahlen.

Im Rück­blick skiz­zier­te Gemein­de­rat Weid­ner noch ein­mal den Aus­gangs­punkt der jet­zi­gen Situa­ti­on. In einer extra ein­be­ru­fe­nen Son­der­sit­zung des Ebens­fel­der Gemein­de­rats zum Ebens­fel­der Ver­kehrs­kon­zept im April die­ses Jah­res sprach sich die CSU Mehr­heits­frak­ti­on nicht für das von der Gemein­de erstell­te Ver­kehrs­kon­zept mit einer Umfah­rung zur Anbin­dung des Gewer­be­ge­bie­tes und des Kell­bach­grunds aus, son­dern for­der­te bereits vor der eigent­li­chen Dis­kus­si­on statt­des­sen den unver­züg­li­chen Bau der soge­nann­ten Kell­bach­grund­tra­sse. Sofort danach begann das Staat­li­che Bau­amt mit der Aus­schrei­bung der Brücke über den Kell­bach. In der Aus­schrei­bung wur­den plötz­lich wesent­lich gerin­ge­re Ver­kehrs­zah­len im Kell­bach­grund bekannt, die sowohl die Neu­bau­tra­sse unwirt­schaft­lich machen aber auch die Ent­la­stung der Ebens­fel­der Orts­durch­fahrt wesent­lich gerin­ger aus­fal­len las­sen. Statt der für die Neu­bau­tra­sse pro­gno­sti­zier­ten 2000 Fahr­zeu­ge wer­den nur noch um die 1000 Fahr­zeu­ge die neue Tras­se nut­zen. Dies führ­te zur Grün­dung der Bür­ger­initia­ti­ve und dem Bür­ger­be­geh­ren, bei dem über 800 Bür­ger eine Mit­spra­che bei einem so wich­ti­gen The­ma wie der Ebens­fel­der Ver­kehrs­pro­ble­ma­tik for­der­ten. Umso grö­ßer war der Schock, dass wie­der­um die CSU Mehr­heits­frak­ti­on in der Juli-Sit­zung des Gemein­de­ra­tes den Bür­ger­ent­scheid auf­grund der Stel­lung­nah­me eines extra beauf­trag­ten Rechts­an­walts für unzu­läs­sig erklär­te. Wie sich nun her­aus­stell­te, wur­den offen­sicht­lich dem Gemein­de­rat in der maß­geb­li­chen Sit­zung nicht alle Unter­la­gen zur Kennt­nis gebracht, die die Zuläs­sig­keit des Bür­ger­ent­scheids unter Umstän­den anders beur­teilt hät­ten. Wer hier­für und auch für die offen­sicht­lich geschön­ten Ver­kehrs­zah­len die Ver­ant­wor­tung trägt, wird erst noch im wei­te­ren Ver­lauf der Kla­ge und unter Umstän­den auch im Land­tag zu klä­ren sein.

Nach­dem die Ver­tre­ter des Bür­ger­be­geh­rens dann im Sep­tem­ber schließ­lich Kla­ge beim Ver­wal­tungs­ge­richt in Bay­reuth ein­leg­ten, wur­de der poli­ti­sche Druck ins­be­son­de­re aus dem Ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­um auf das Staat­li­che Bau­amt noch­mals erhöht. So wur­de trotz der noch immer, auch auf­grund des Kli­nik­neu­baus direkt an der Neu­bau­tra­sse, hoch umstrit­te­nen Situa­ti­on die Ver­ga­be der Brücken­bau­maß­nah­me umge­hend ver­öf­fent­licht. Gleich­zei­tig dräng­te man auf einen Bau­be­ginn noch im Okto­ber 21, der schließ­lich am 06.10.21 mit einem sym­bol­träch­ti­gen Spa­ten­stich unter­halb von Kut­zen­berg doku­men­tiert wur­de. Die aus der Sicht der Bür­ger mehr als skur­ri­le Ver­an­stal­tung fand dem­nach nahe­zu unter Aus­schluss der Öffent­lich­keit statt. Die 8 bereit­ge­stell­ten Spa­ten wur­den von 6 CSU-Poli­ti­kern sowie einem Ver­tre­ter der Regie­rung von Ober­fran­ken und der Ver­tre­te­rin des Staat­li­chen Bau­amts in den extra ange­lie­fer­ten Sand gesteckt, sodass man in Zukunft ohne Beden­ken von einer „CSU-Tras­se quer durchs Kell­bach­tal“ spre­chen kann. Die eigens aus Mün­chen ange­rei­ste Ver­kehrs­mi­ni­ste­rin Ker­stin Schrey­er gab laut der offi­zi­el­len Pres­se­mel­dung, viel­leicht auch aus Unwis­sen, die längst wider­leg­ten Ver­kehrs­zah­len von 2000 Fahr­zeu­gen zum Besten und fan­ta­sier­te von Staus in der Regi­on, die nun der Ver­gan­gen­heit ange­hö­ren sol­len. Schon etwas ver­stö­rend war schließ­lich, als sie einen direk­ten Zusam­men­hang der Kell­bach­grund­tra­sse mit dem Neu­bau der B 173 nörd­lich von Lich­ten­fels her­stell­te und die Staats­stra­ße von Scheß­litz nach Ebens­feld als „wich­ti­ge ober­frän­ki­sche Ver­kehrs­ach­se“ bezeich­ne­te. Bis jetzt hat­ten eigent­lich nur die Tras­sen­geg­ner vor dem Schwer­ver­kehr zwi­schen der A70 und der A 73 gewarnt, der zukünf­tig dann leich­ter auch durch Prächt­ing und Kleuk­heim fah­ren kann.

Nach­dem der Spa­ten­stich selbst schon eine ein­zi­ge Pro­vo­ka­ti­on min­de­stens gegen­über der Hälf­te der Ebens­fel­der Bür­ger dar­stell­te, spra­chen ein­zel­ne in der ört­li­chen Pres­se erwähn­ten Aus­sa­gen eini­ger Betei­lig­ter regel­recht Bän­de. Bür­ger­mei­ster Bern­hard Sto­rath wünsch­te sich die „guten Ver­hält­nis­se“ zurück, obwohl sei­ne Frak­ti­on und sei­ne Par­tei seit Jahr­zehn­ten eine längst ver­al­te­te Tras­se mit allen Mit­teln durch­zu­bo­xen ver­sucht, die die Hälf­te sei­ner Bür­ger über­haupt nicht will. Nicht die Dis­kus­si­on dar­über spal­tet die Bür­ger­schaft, son­dern das kom­pro­miss­lo­se Durch­set­zen der Vor­stel­lun­gen einer ein­zel­nen Par­tei. Land­rat Chri­sti­an Meiss­ner hat es gleich gera­de­her­aus bestä­tigt, dass der Spa­ten­stich das Zei­chen sein soll, die Pla­nung auch unter ver­än­der­ten Bedin­gun­gen end­lich durch­zu­set­zen. Erschrecken lösten schließ­lich die Wor­te von Ver­kehrs­mi­ni­ste­rin Schrey­er bei der Ver­samm­lung aus, als gin­gen ihr die The­men Flä­chen­ver­sie­ge­lung und Kli­ma­wan­del über­haupt nichts an: „Wir wer­den wei­ter Stra­ßen brau­chen, vor allem, wenn wir ent­la­sten wol­len.“ Dass der Land­kreis Lich­ten­fels eines der dich­te­sten Stra­ßen­net­ze Bay­erns besitzt und der Flä­chen­ver­brauch in Bay­ern immer noch dop­pelt so hoch wie ange­strebt ist, scheint sie nicht zu wis­sen – oder was noch schlim­mer ist, zu ignorieren.

Trotz eines Kosten­ri­si­kos von ca. 6000.- Euro im Fal­le einer Nie­der­la­ge vor Gericht, haben sich die Ver­tre­ter ent­schlos­sen, den näch­sten Schritt zusam­men mit dem beauf­trag­ten Rechts­an­walt zu gehen. In die­ser Woche wird nun die aus­führ­li­che Kla­ge­be­grün­dung an das Ver­wal­tungs­ge­richt Bay­reuth ver­sandt. Ein­ge­hend wur­den nicht zum ersten Mal die Vor­wür­fe des Ebens­fel­der Gemein­de­rats erör­tert, dass das Bür­ger­be­geh­ren angeb­lich alle Unter­schrei­ben­den „getäuscht und in die Irre geführt“ haben soll. Und wie schon zu Beginn der Unter­schrif­ten­samm­lung hat auch der eige­ne Rechts­an­walt genü­gend Argu­men­te auf­ge­führt, dass die­se Vor­wür­fe kaum halt­bar sein dürf­ten. Beson­ders bei der Unter­schrif­ten­samm­lung hat­te sich bereits gezeigt, dass vie­le Bür­ger sehr wohl erken­nen, was die bes­se­re Lösung für Ebens­feld ist und dass sie selbst­ver­ständ­lich auch mit­ent­schei­den wol­len. Die Ver­samm­lungs­teil­neh­mer hät­ten sich abschlie­ßend mit Blick auf die kürz­lich erfolg­te Bür­ger­mei­ster­wahl in Bad Staf­fel­stein ein genau­so sou­ve­rä­nes Ver­hal­ten des Land­rats­am­tes beim Bür­ger­ent­scheid 2009 in Ebens­feld gewünscht, als eine von den Frei­en Wäh­lern bean­trag­te Nach­zäh­lung trotz eben­falls nur zwei Stim­men Unter­schied aus bis heu­te uner­klär­li­chen Grün­den abge­lehnt wur­de. Das Fazit der Ver­samm­lung mach­te deut­lich, dass auch ein sym­bo­li­scher Spa­ten­stich die immer noch unge­klär­ten Pro­ble­me der Anbin­dung des Ebens­fel­der Gewer­be­ge­bie­tes und der Lage des Neu­en Kli­ni­kums direkt an einer neu­en Staats­stra­ße nicht lösen kann.