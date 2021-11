Neu­stadt a.d. Aisch – Deutsch­lands erfolg­reich­ste Rock ́n ́Rol­ler Bop­pin ́B mel­den sich kra­chend mit dem Album „We Don ́t Care“ zurück. Für das Album haben die fünf Hard­wor­king Men fünf­zehn Titel direkt aus dem Urschlamm erschaf­fen. Ech­te Rocka­bil­ly-Wert­ar­beit, die auf hohem musi­ka­li­schem Niveau daher­kommt. Erle­ben Sie Bop­pin ́B live auf der Büh­ne in Neu­stadt / Aisch. Da kann es schon ein­mal etwas unge­wohnt bro­deln, aber der typi­sche Bop­pin ́B‑Sound mit sei­nem trei­ben­den Schlag­bass-Rhyth­mus und den Saxo­phon- und Gitar­ren­me­lo­dien ist zwi­schen Blues- und Coun­try-Anlei­hen schnell wie­der erkennbar.

Auch auf Album Num­mer 14 merkt man die glei­che Begei­ste­rung und Spiel­freu­de wie eh und je. Zusätz­li­che Fri­sche bringt außer­dem Front­mann Michi Bock mit, der erst­mals seit sei­nem Ein­stieg 2018 auf einem kom­plet­ten Lang­spie­ler der Band zu hören ist: Egal, ob bei schnel­le­ren Num­mern wie „Jump ́n ́Stomp“ oder Herz­schmerz-Momen­ten wie „The Earth Stood Still“ – er drückt den Songs sei­ne ganz eige­ne gesang­li­che Note auf und fügt sich har­mo­nisch in den heiß­ge­lieb­ten Bop­pin ́B‑Sound ein.

Also, Poma­de ins Haar (schon der erste Titel ver­kün­det „Take Care of Your Hair“), Rock ́n ́Roll Style checken und abfei­ern, denn das Aschaf­fen­bur­ger Quin­tett lie­fert hier eine ganz hei­ße Mischung ab, die sowohl Fans, wie auch alle, die es noch nicht sind, begei­stern wird. Freu­en Sie sich auf Bop­pin ́B. Wei­te­re Infos unter: www​.bop​pinb​.de

Ter­min: Sams­tag, 27. Novem­ber 2021 – 20.00 Uhr Neu­Stadt­Hal­le am Schloss (Würz­bur­ger Str. 48 – Neu­stadt an der Aisch) We Don ́t Care BOP­PIN ́B

Kar­ten­vor­ver­kauf: Buch­hand­lung Dorn, Wil­helm­str. 33 – NEA Tel: 0916 – 8839990 – Buch­hand­lung Dorn, Keget­stra­ße 2, 91438 BW, Tel.: 09841 – 66266 – Ver­lags­drucke­rei Schmidt, Nürn­ber­ger Str. 27 – 31 – NEA Tel: 09161 – 88 600 oder über www​.reser​vix​.de und www​.prin​ty​our​ticket​.de