Bam­berg – Liegt an Weih­nach­ten noch Schnee und gibt es über­haupt noch rich­ti­ges Weih­nach­ten? Hat der Kli­ma­wan­del sich ver­bes­sert? Gibt’s end­lich Welt­frie­den? Zukunfts­fra­gen, die jun­ge Men­schen beschäf­ti­gen. Ihre wach­sen­den Unsi­cher­hei­ten und Sor­gen wer­den dabei deut­lich. Umso wich­ti­ger ist es, sie hör­bar zu machen und Impul­se an die­je­ni­gen zu geben, wel­che die Zukunft der jun­gen Men­schen gegen­wär­tig for­men. Der Podi­um­s­abend ‚Und jetzt…? Zukunft im Dia­log‘ brach­te hoch­ran­gi­ge Vertreter*innen aus Wohl­fahrt, Wirt­schaft und Wis­sen­schaft mit den Anlie­gen der jun­gen Men­schen in Kon­takt. Einen Abend lang wur­den ihre The­men ana­ly­siert und diskutiert.

Was sagen die Wohl­fahrt, Wis­sen­schaft und Wirt­schaft zu den The­men, die die Jugend umtreibt? Dr. Ulrich Schnei­der (Haupt­ge­schäfts­füh­rer Der Pari­tä­ti­sche Gesamt­ver­band), Prof. Dr. Danie­la Nick­las (Lehr­stuhl­in­ha­be­rin für Infor­ma­tik, insb. Mobi­le Softwaresysteme/​Mobilität der Uni Bam­berg) und Micha­el Stamm­ber­ger (Lei­ter Aus­bil­dung Bro­se Grup­pe, Vor­sitz AK Schu­le-Wirt­schaft Bam­berg) waren dazu im Aus­tausch. Im Rah­men des vom Pro­jekt „Demo­kra­tie leben!“ im Land­kreis Bam­berg (unter der Trä­ger­schaft von iSo) orga­ni­sier­ten Podiumsgesprächs.

„Alle Ent­schei­dun­gen, die heu­te in Poli­tik und Gesell­schaft getrof­fen wer­den, betref­fen v.a. die nach­fol­gen­den Genera­tio­nen. Umso wich­ti­ger ist es, jun­ge Men­schen in Ent­schei­dun­gen ein­zu­bin­den, sie zu hören sowie mit­re­den und mit­ge­stal­ten zu las­sen. Wir müs­sen MIT ihnen, anstatt ÜBER sie reden.“ so Pro­jekt­ko­or­di­na­to­rin Lisa-Maria Graf (iSo) zum Abend.

In Form von Video­bot­schaf­ten konn­ten Jugend­li­che aus dem Land­kreis Bam­berg Fra­gen und The­men­im­pul­se set­zen. Eini­ge der jun­gen Men­schen aus den Clips fan­den sich an dem Abend auch im Kul­tur­bo­den in Hall­stadt ein, wo die Podiumsteilnehmer:innen über Kli­ma­wan­del, gesell­schaft­li­ches und sozia­les Mit­ein­an­der, Digi­ta­li­sie­rung, jugend­li­che Teil­ha­be bis hin zu poli­ti­schen und gesell­schaft­li­chen Hand­lungs­stra­te­gien sprachen.

Ein kla­rer Auf­trag an die älte­re Generation

„Ich neh­me aus die­sem Abend ganz klar den Auf­trag mit, dass wir für mehr Ein­be­zug der jun­gen Genera­ti­on in demo­kra­ti­sche Pro­zes­se sor­gen müs­sen. Denn wir haben unse­re Poli­tik Men­schen über­tra­gen, die weni­ger Zukunft [im Sin­ne von Lebens­jah­ren] haben. Jemand, der ein völ­lig ande­res Zeit­emp­fin­den hat, fällt ande­re Ent­schei­dun­gen.“ resü­miert Dr. Ulrich Schnei­der. „Es ist wich­tig die Lebens­wirk­lich­kei­ten jun­ger Men­schen zu erken­nen.“ so Micha­el Stamm­ber­ger, der von Prof. Dr. Niklas ergänzt wird: „Wir brau­chen ganz­heit­li­che Ansät­ze, um Jugend­li­che nach­hal­tig zu för­dern, Wege auf­zu­zei­gen und Ori­en­tie­rung zu geben.“. Bedeu­tet: Um Per­spek­ti­ven für Kin­der und Jugend­li­che zu schaf­fen braucht es vor allem auch ein star­kes fami­liä­res System mit Per­spek­ti­ven. Gemein­sa­mes Wir­ken von Päd­ago­gik und (Kommunal-)Politik erschei­nen hier­bei unabdingbar.

Alle Gesprächsteilnehmer*innen sind sich einig – gesell­schaft­li­cher Zusam­men­halt kann nur durch Teil­ha­be und Mit­ge­stal­tung aller Genera­tio­nen gelingen.