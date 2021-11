Das für Sams­tag, 6. Novem­ber, vor­ge­se­he­ne erste Aus­wärts­spiel des FC Ein­tracht Bam­berg in der Rück­run­de der Fuß­ball Bay­ern­li­ga Nord bei der SpVgg Bay­ern Hof fällt aus. Grund ist die Sper­rung des Sta­di­ons durch die Stadt Hof. Ein Nach­hol­ter­min steht noch nicht fest. Wei­ter geht es für den FC Ein­tracht Bam­berg am 13. Novem­ber zu Hau­se gegen den SV Seli­gen­por­ten, am 21. Novem­ber beim TSV Groß­bar­dorf und zum Abschluss des Jah­res am 27. Novem­ber zu Hau­se gegen den TSV Abtswind.

Tickets für die Heim­spie­le des FCE gibt es im Kar­ten­vor­ver­kauf unter ande­rem beim bvd Kar­ten­ser­vice Bam­berg (Lan­ge Stra­ße 39/41), am Kar­ten­ki­osk Bam­berg an der Bro­se Are­na (Forch­hei­mer Stra­ße), bei Lot­to Hüm­mer Hall­stadt (Emil-Kem­mer-Stra­ße 19), im Rei­se­bü­ro Ebern (Rit­ter-von-Schmitt-Stra­ße 8), in Annett´s Rei­se­bü­ro Hirschaid (Kirch­platz 5) oder online im Ticket­shop des FC Ein­tracht Bamberg.