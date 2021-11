Heroldsbach/​Thurn: Schüt­zen­ver­ein St. Seba­sti­an Thurn e. V. – Platz­ie­rung Deut­sche Mei­ster­schaft im Sport­schie­ßen – Armin Wag­ner erreicht Platz 17 bei der Deutschen

Mei­ster­schaft im Sportschießen

Mit 379 Rin­gen in der Qua­li­fi­ka­ti­ons­run­de hat­te sich unser Pisto­len­schüt­ze Armin Wag­ner die Teil­nah­me an der deut­schen Mei­ster­schaft 2021 gesi­chert. Am 02.10.

ver­trat er unse­ren Ver­ein in der Olym­pia­schieß­an­la­ge Hoch­brück (Mün­chen) in der Dis­zi­plin 357 Magnum Sport­re­vol­ver, um sich mit den besten Groß­ka­li­ber­schüt­zen aus

ganz Deutsch­land zu mes­sen. Nach einem ner­ven­zeh­ren­den und span­nen­den Wett­kampf beleg­te er im End­klas­se­ment einen beacht­li­chen 17 Platz. Obwohl er

nicht ganz an sei­ne vor­he­ri­gen Top­lei­stun­gen anknüp­fen , trat er letzt­lich zufrie­den die Heim­rei­se nach Herolds­bach an und wir beglück­wün­schen ihn zu die­ser tol­len Platzierung.