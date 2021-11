Im Zuge der Sanie­rung der Außen­decke der Tief­ga­ra­ge muss ein Teil­be­reich der Tief­ga­ra­ge am 9.11. und 10.11.2021 gesperrt wer­den. Dies schließt den Auf­zug sowie den Ein­gang Haupt­stra­ße mit ein. An den bei­den Tagen sind somit nur zwei Drit­tel der Park­plät­ze ver­füg­bar, sodass wir Kurz­packer bit­ten, in die­sem Zeit­raum auf das Park­haus Kro­nen­gar­ten auszuweichen.