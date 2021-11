Am Diens­tag, den 09.11.2021, bie­tet das Impf­zen­trum Hofer Land ein Imp­fen vor Ort in der Fran­ken­hal­le in Nai­la (Fin­ken­weg 13) an. Das Ange­bot rich­tet sich vor allem an Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie deren Ange­hö­ri­ge. Aber auch bis­lang Unge­impf­te, älte­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger oder Per­so­nen, für die das Impf­zen­trum schwer erreich­bar ist, sind ein­ge­la­den, den Impf­ter­min vor Ort wahr­zu­neh­men. Die Imp­fun­gen fin­den ohne vor­he­ri­ge Ter­min­ver­ein­ba­rung in der Zeit von 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr statt. Ange­bo­ten wird der Impf­stoff von BioNTech/​Pfizer. Mit­zu­brin­gen sind ein gül­ti­ger Aus­weis und – falls vor­han­den – ein Impf­buch. Es wer­den sowohl Erst­imp­fun­gen als auch Fol­ge­imp­fun­gen durchgeführt.