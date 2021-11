Bay­ern­weit sind aktu­ell 240.000 Men­schen von Demenz betrof­fen, davon wer­den rund drei Vier­tel zu Hau­se betreut und ver­sorgt. Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der demen­ti­ell Erkrank­ten vor­aus­sicht­lich auf über 300.000 anstei­gen. Das Bay. Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge hat des­halb bereits im Jahr 2013 die Bay. Demenz­stra­te­gie ins Leben geru­fen. Sie soll einen Bewusst­seins­wan­del ansto­ßen hin zu einer demenz­freund­li­chen Gesellschaft.

Ober­fran­ken ist flä­chen­mä­ßig der klein­ste Regie­rungs­be­zirk in Bay­ern und hat zudem die gering­ste Ein­woh­ner­zahl. Aller­dings leben hier ver­gleichs­wei­se vie­le älte­re Men­schen und der Anteil von Pfle­ge­be­dürf­ti­gen und Men­schen mit Demenz ist über­durch­schnitt­lich hoch. Die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken hat als eine ihrer Haupt­auf­ga­ben das The­ma Hil­fen für Men­schen mit Demenz. Um Men­schen mit Demenz die Teil­ha­be am öffent­li­chen Leben zu ermög­li­chen, ist es not­wen­dig den gesell­schaft­li­chen Bewusst­seins­wan­del im Umgang mit der Krank­heit und den Betrof­fe­nen vor­an­zu­trei­ben. Auf­merk­sam­keit und Sen­si­bi­li­tät für das The­ma müs­sen erreicht sowie man­nig­fal­ti­ges Wis­sen dar­über gene­riert werden.

Als eine Maß­nah­me zum The­ma Demenz hat die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken zum Ziel, sog. Demenz Part­ner Schu­lun­gen in gesamt Ober­fran­ken aus­zu­bau­en. Demenz Part­ner ist eine Initia­ti­ve der Dt. Alz­hei­mer Gesell­schaft. Im Mit­tel­punkt steht die Auf­klä­rung über Demenz mit­tels 90-minü­ti­gen kosten­frei­en Kom­pakt­kur­sen, die vor Ort oder online ange­bo­ten werden.

Hier im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge such­te die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken in Koope­ra­ti­on mit der Senio­ren­ko­or­di­na­to­rin Michae­la Haber­korn Part­ner, die die­se Schu­lun­gen anbie­ten. Dazu gehö­ren nun die VHS Fich­tel­ge­bir­ge, die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge, die Alz­hei­mer Gesell­schaft Regio­nal­grup­pe Hof/​Wunsiedel e.V. und die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken selbst.

Wei­te­re Netz­werk­part­ner sind natür­lich will­kom­men, die genau wie das bestehen­de Team in das Kon­zept ein­ge­führt werden.

Zu den Inhalten:

Das Kurs­kon­zept hat einen bestimm­ten Auf­bau und infor­miert über das Krank­heits­bild, über den Umgang/​die Kom­mu­ni­ka­ti­on mit Betrof­fe­nen, über Hilfs­an­ge­bo­te der Regi­on und ent­spre­chen­de Anlauf­stel­len. Je nach Ziel­grup­pe wird das Kon­zept ent­spre­chend ange­passt und mit Fall­bei­spie­len erwei­tert. Das Team möch­te somit flä­chen­deckend Schu­lun­gen anbie­ten. Es sol­len nicht nur pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge erreicht wer­den, die bereits Men­schen mit Demenz betreu­en, son­dern eben beson­ders Men­schen, die z.B. in ihrer Umge­bung bei Per­so­nen Ver­än­de­run­gen im Ver­hal­ten, in der Per­sön­lich­keit und erste mög­li­che Anzei­chen einer Demenz bemer­ken. Das kann in der Fami­lie, im Bekann­ten­kreis, aber auch im Ver­eins­le­ben sein. Zudem möch­te das Team auch bestimm­te Ziel­grup­pen anspre­chen – so sieht es auch die Natio­na­le Demenz­stra­te­gie vor -. Z.B. inter­es­sier­te Bür­ger der Kom­mu­nen, aber auch Mit­ar­bei­ten­de der Feu­er­wehr, in Arzt­pra­xen, im Ein­zel­han­del, im ÖPNV, in Ban­ken, etc. Auch für Mit­ar­bei­ten­de in Fir­men eig­net sich das Schu­lungs­for­mat, das im Rah­men des betrieb­li­chen Gesund­heits­ma­nage­ments inte­griert wer­den könnte.

Die VHS hat bereits Ter­mi­ne und Ziel­grup­pen für 2022 fest­ge­legt, die im Ver­an­stal­tungs­ka­ta­log ver­öf­fent­licht wer­den. Frau Schu­bert von der Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge wird spe­zi­ell Mit­ar­bei­ten­de der Dia­ko­nie schu­len, z.B. haus­wirt­schaft­li­che Kräf­te. Die Alz­hei­mer Gesell­schaft Regio­nal­grup­pe Hof/​Wunsiedel e.V. sowie die Fach­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge Ober­fran­ken kön­nen direkt für Schu­lungs­wün­sche ange­fragt werden.

Wer wei­te­rer Netz­werk­part­ner wer­den möch­te oder wer Inter­es­se an Schu­lun­gen hat, kann Bedar­fe bei der Koor­di­na­to­rin Michae­la Haber­korn unter 09232/80–388 oder michaela.​haberkorn@​landkreis-​wunsiedel.​de anmel­den, die sich dann mit den Part­nern in Ver­bin­dung setzt. Statt­fin­den­de Schu­lun­gen sind auch auf der Home­page der Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken unter www​.demenz​-pfle​ge​-ober​fran​ken​.de nachzulesen.