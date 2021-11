Herolds­bach. Nach ein­ein­halb Jah­ren, in denen die Kul­tur in die Zwangs­pau­se geschickt und vie­le Musik­ver­an­stal­tun­gen nicht mög­lich waren, braucht es kein gro­ßes Mot­to, son­dern schlicht und ergrei­fend die Bot­schaft: „WE ARE BACK“!

Wir laden Sie herz­lich ein, unse­re gro­ße Freu­de dar­über mit uns zu tei­len und an einem unse­rer bei­den Kon­zert­aben­de in der Hir­ten­bach­hal­le Herolds­bach dabei zu sein.

Am Sams­tag, den 20.11. spielt neben dem Gro­ßen Blas­or­che­ster, unter der Lei­tung sei­nes neu­en Diri­gen­ten Armin Häf­ner, unser Schü­ler­or­che­ster. Beginn des Konzertes

ist um 19:30 Uhr.

Am Sonn­tag, den 21.11. wird um 17:00 Uhr neben dem GBO unser Junior­or­che­ster sein Kön­nen zei­gen. Das Kon­zert­pro­gramm bie­tet wie­der für jeden Geschmack

etwas – von klas­si­schen Bear­bei­tun­gen über Ori­gi­nal­kom­po­si­tio­nen bis hin zu bekann­ten Hits aus Film-und Pop­mu­sik. Sei­en Sie gespannt!

Für den Besuch der Kon­zer­te gilt die ent­spre­chen­de 3G-Rege­lung. Nach aktu­el­lem Stand ent­fällt am Sitz­platz die Mas­ken­pflicht. Das gül­ti­ge Hygie­nekon­zept fin­den Sie auf unse­rer Internetseite.

Auf­grund der begrenz­ten Anzahl an Sitz­plät­zen erfolgt der Kar­ten­ver­kauf aus­schließ­lich im Vor­ver­kauf über die akti­ven Musi­ker. Ein­tritts­kar­ten sind erhält­lich für 12,- € je Per­son, für Kin­der bis 14 Jah­ren und Schwer­be­hin­der­te gilt ein ermä­ßig­ter Preis von 7,- € je Kar­te. Wir freu­en uns über Ihren Besuch und einen hof­fent­lich mit­rei­sen­den Konzertabend.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie auf unse­rer Home­page www​.musik​ver​ein​-herolds​bach​.de.

Mit musi­ka­li­schen Grüßen

Dia­na Wer­ner Bern­hard Schleicher

1.Vorsitzende Musi­ka­li­scher Leiter