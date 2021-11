Herolds­bach. Nach ein­ein­halb Jah­ren, in denen die Kul­tur in die Zwangs­pau­se geschickt und vie­le Musik­ver­an­stal­tun­gen nicht mög­lich waren, braucht es…

Musik­ver­ein Herolds­bach lädt zum Jah­res­kon­zert unter dem Mot­to „We are back“ ein

BAY­REUTH – Die Stadt Bay­reuth hat einen Baum­pfle­ge­fonds ein­ge­rich­tet. Jeder Geld­be­trag ist will­kom­men und hilft. Die in den Fonds ein­ge­zahl­ten Gelder…

Bam­ber­ger See­brücke e.V. ver­an­stal­tet Work­shop „Kli­ma­kri­se und die Dat­tel­pal­me“

In der Ste­phans­kir­che in Bam­berg erzäh­len der­zeit im Rah­men der Aus­stel­lung „Kli­ma­flucht“ sie­ben lebens­gro­ße Figu­ren in Audio­bei­trä­gen über ihre Schicksale,…