Ende Sep­tem­ber mach­te sich unser För­der­mit­glied mit sei­ner Frau auf den Weg nach Öster­reich. Es stand eigent­lich eine Woche Erho­lung auf dem Plan. Doch das Schick­sal hat­te ande­re Plä­ne. Kurz nach der Ankunft am Urlaubs­ort ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall, der den Urlaub unge­plant und abrupt been­de­te. Bei­de muss­ten ins Uni­kli­ni­kum Inns­bruck trans­por­tiert wer­den, wo sie auch meh­re­re Tage sta­tio­när ver­brin­gen muss­ten. Was zunächst kri­tisch war, ent­spann­te sich nach und nach und die Ärz­te vor Ort hat­ten die medi­zi­ni­sche Situa­ti­on unter Kon­trol­le. Aller­dings war es nun wich­tig, die Pati­en­tin sehr schnell zur wei­te­ren Behand­lung und Reha­bi­li­ta­ti­on in die gewohn­te Umge­bung zurück­zu­brin­gen. Zum Glück ist ihr Lebens­ge­fähr­te Mit­glied im BRK Kreis­ver­band Kronach.

Damit ist auch sie über den Ver­band beim DRK Flug­dienst für genau sol­che Fäl­le abge­si­chert! Die För­der­mit­glie­der und ehren­amt­li­che Hel­fer des BRK Kreis­ver­ban­des Kro­nach genie­ßen eine garan­tier­te welt­wei­te Rück­ho­lung aus dem Aus­land, wenn es medi­zi­nisch sinn­voll ist.

Als der Anruf beim DRK Flug­dienst ein­ging, mach­ten sich die Mit­ar­bei­ter direkt an die Arbeit und erar­bei­te­ten zusam­men mit dem BRK Kreis­ver­band Kro­nach einen Plan, die Frau, mit ent­spre­chen­der medi­zi­ni­scher Betreu­ung, zurück in die Hei­mat zu holen. Die Pati­en­tin konn­te so mit einem Kran­ken­trans­port­wa­gen des Kreis­ver­ban­des zurück nach Kro­nach gefah­ren wer­den und wur­de dort sicher in ein Kran­ken­haus übergeben.

Die Kosten der Rück­ho­lung in Höhe von 1.700 € trägt der DRK Flug­dienst. Der Dame ent­stan­den kei­ne Kosten.

Durch die Mit­glied­schaft beim BRK Kreis­ver­band Kro­nach unter­stüt­zen Sie nicht nur Ihr Rotes Kreuz vor Ort bei der Bewäl­ti­gung viel­fäl­ti­ger Auf­ga­ben, son­dern erhal­ten auch selbst im Fall der Fäl­le schnel­le Hilfe.

Soll­ten Sie Inter­es­se an einer Mit­glied­schaft haben, so zögern sie nicht sich bei uns zu melden:

Baye­ri­sches Rotes Kreuz, Kreis­ver­band Kronach

Herr Micha­el Weber

Frie­se­ner Stra­ße 46, 96317 Kronach

Tele­fon: 09261 / 6072 – 163

Tele­fax: 09261 / 6072 – 199

Email: m.​weber@​kvkronach.​brk.​de