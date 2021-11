LICH­TEN­FELS (02.11.2021) Das Baye­ri­sche Impf­zen­trum hat wei­ter­hin geöff­net und bie­tet neben der Frei­en Impf­stun­de im Impf­zen­trum auch mit den Mobi­len Teams Imp­fun­gen an.

Am Diens­tag, 2. Novem­ber 2021, Mitt­woch, 3. Novem­ber 2021 und am Don­ners­tag, 4. Novem­ber 2021 wer­den Son­der-Impf­ter­mi­ne in Alten­kunst­adt an der REWE von 9 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr ange­bo­ten. Am Don­ners­tag, 4. Novem­ber 2021, sind die Mobi­len Teams in Burg­kunst­adt am Grü­nen Markt / Cari­tas Sozi­al­sta­ti­on von 15 bis 18 Uhr vor Ort und bie­ten Son­der-Impf­ter­mi­ne an.

Am Frei­tag, 5. Novem­ber 2021, und am Sams­tag, 6. Novem­ber 2021, fin­den wei­te­re Son­der-Impf­ter­mi­ne in Burg­kunst­adt am E‑Center statt: am Frei­tag von 9 bis 11.30 Uhr und von 13.30 durch­ge­hend bis 20 Uhr sowie am Sams­tag von 9 bis 11.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16 Uhr.

Das Impf­zen­trum in der Gabels­ber­ger Stra­ße 22 in Lich­ten­fels ist von Diens­tag, 2. Novem­ber 2021, bis Sams­tag, 6. Novem­ber 2021, jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr geöff­net und bie­tet Freie Impf­stun­den (Imp­fung ohne Ter­min) an. Am Frei­tag, 5. Novem­ber 2021, sind im Impf­zen­trum dar­über hin­aus Abend-Impf­stun­den: von 17.30 bis 20.30 Uhr.

Sonn­tags und mon­tags ist das Impf­zen­trum geschlossen.