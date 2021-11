Am Sams­tag, 6. Novem­ber, lädt der BUND Natur­schutz wie jeden 1. Sams­tag im Monat herz­lich ein zur geführ­ten „Wan­de­rung im reiz­vol­len Spi­tal­grund“ bei Prüß­berg (Gemein­de Michel­au). Wir wan­dern ent­lang wild­ro­man­ti­scher Schlucht­wäl­der und natur­na­her Bäch­lein, vor­bei an Feucht­wie­sen, Streu­obst­be­stän­den und Wein­ber­gen. Treff­punkt ist um 14.00 Uhr am Feu­er­wehr­haus in Prüß­berg im Spi­tal­grund. Dau­er je nach Kon­di­ti­on 2–3 Stun­den. Unter­wegs erläu­tert Erich Röß­ner, Lan­des­pfle­ger und Vor­sit­zen­der des BN Gerolz­ho­fen, inter­es­san­te Natur- und Kul­tur­gü­ter am Weges­rand. Ver­an­stal­ter ist der BUND Natur­schutz Schwein­furt in Koope­ra­ti­on mit dem Freun­des­kreis Natio­nal­park Stei­ger­wald und Bay­ern­Tour­Na­tur. Die Teil­nah­me ist kosten­los, Sie sind herz­lich ein­ge­la­den! Bit­te Mund-Nasen-Bedeckung mit­neh­men und Min­dest­ab­stand von 1,5 Meter einhalten.

Infos: Freun­des­kreis Natio­nal­park Stei­ger­wald, 0176–20038523.