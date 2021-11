Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth bie­tet gemein­sam mit dem Inte­gra­ti­ons­bei­rat am Mitt­woch, 10. und 24. Novem­ber, jeweils von 15 bis 16 Uhr, den Kurs „Sing and play – Spie­le­ri­sches Ler­nen auf Eng­lisch“ an. Der Kurs rich­tet sich an Kin­der mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund im Alter von sie­ben bis elf Jah­ren. Da die Teil­neh­mer­zahl begrenzt ist, sind beson­ders Kin­der mit Unter­stüt­zungs­be­darf ein­ge­la­den. Anmel­dun­gen sind per E‑Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de, per Tele­fon unter 0921 507038–80 oder per­sön­lich am Ser­vice­point im RW21 mög­lich. Detail­lier­te Infor­ma­tio­nen gibt‘s im Inter­net unter www​.inte​gra​ti​ons​bei​rat​.bay​reuth​.de.