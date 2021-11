Ab sofort: Neu­es Ser­vice­por­tal ermög­licht beque­me Anmel­dung / Für Bera­tungs­tag am 9. Novem­ber noch Ter­mi­ne frei

Das Land­rats­amt bie­tet in Zusam­men­ar­beit mit der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer Ober­fran­ken (IHK) regel­mä­ßig monat­lich Bera­tungs­ter­mi­ne für Unter­neh­mens­grün­der an. Ab sofort kön­nen sich Inter­es­sen­ten auch online einen Ter­min buchen.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner stellt her­aus: „Suk­zes­si­ve bau­en wir das Online-Ange­bot für unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wei­ter aus. Im Zeit­al­ter der Digi­ta­li­sie­rung war es uns ein Anlie­gen, dass Inter­es­sen­ten sich auch online für ein Infor­ma­ti­ons­ge­spräch zur Unter­neh­mens­grün­dung anmel­den kön­nen. Den Ser­vice, Online-Ter­mi­ne zu buchen, gibt es schon seit län­ge­rem bei der Kfz-Zulas­sung, für die Füh­rer­schein­stel­le sowie im Aus­län­der­we­sen. Auf­grund der guten Erfah­run­gen wei­ten wir die­ses Ange­bot auf den Unter­neh­mens­grün­der­be­reich aus.“

Und so funktioniert’s: Über den Link www​.ter​min​land​.de/​L​i​c​h​t​e​n​f​e​ls/ gelangt man direkt auf die Start­sei­te zu den buch­ba­ren Online-Ter­mi­nen. Dort sol­len sich alle Inter­es­sen­ten mel­den, die ihren Vor­satz, ihre eige­ne Fir­ma zu grün­den, noch im Jahr 2021 in die Tat umset­zen wol­len, aber noch eini­ge Fra­gen zum Weg in die Selbst­stän­dig­keit haben.

Bei den Bera­tun­gen wer­den Fra­gen zum Busi­ness­plan, zu Unter­neh­mens­über­nah­men, zu För­der­mög­lich­kei­ten eben­so beant­wor­tet wie die, wie man als Schü­ler oder Stu­die­ren­der den Weg in die Selb­stän­dig­keit ange­hen soll.

Der näch­ste Bera­tungs­tag fin­det am Diens­tag, 9. Novem­ber 2021 statt. Es sind noch weni­ge Ter­mi­ne frei. Die Bera­tun­gen sind für die Rat­su­chen­den kosten­frei. Die näch­sten Ter­mi­ne für die Grün­der­be­ra­tun­gen fin­den Inter­es­sen­ten auf der Inter­net­sei­te des Land­rats­am­tes unter http://​www​.lkr​-lif​.de/.