Gebo­ren und auf­ge­wach­sen in Inver­ness, in den viel­ge­prie­se­nen Schot­ti­schen High­lands, hat Singer/​Songwriter James Macken­zie inzwi­schen eine neue Hei­mat in Nürn­berg gefun­den. Sein Stil bespielt die Sai­ten der Her­zen dank sei­ner fast schon schmerz­haft ehr­li­chen Lyrics und herz­zer­rei­ßen­den Refrains, alles gar­niert mit Ohrwurm-Melodien.

Bei Solo-Per­for­man­ces zieht er das Publi­kum mit Leich­tig­keit in sei­nen Bann, vol­ler Lei­den­schaft und Ehr­lich­keit, die eines Glen Han­sard (The Frames) wür­dig sind. Mit sei­ner Band aller­dings offen­bart James Macken­zie sei­ne här­te­ren, rocki­gen Facet­ten und ver­zau­bert die Men­schen auf eine ganz ande­re Art und Wei­se, wie sein Debut-Album „The Honey­moon“ erfolg­reich demonstriert.

James Macken­zi­es Debut „The Honey­moon“ – das bei Kick­star­ter über 5000 € erzielt hat – ist jetzt über­all erhältlich.