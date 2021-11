Die Tou­rist-Infor­ma­ti­on der Stadt Forch­heim bie­tet unter dem Mot­to „Fried­hö­fe haben eine Geschich­te“ fach­kun­di­ge Füh­run­gen mit einem Gäste­füh­rer durch den alten und den neu­en Fried­hof in Forch­heim an.

Die­se Füh­run­gen zur Histo­rie und Kul­tur der städ­ti­schen Fried­hö­fe wer­den zu fol­gen­den Ter­mi­nen angeboten:

Mitt­woch, 17.11.2021, 15.00 Uhr

Sams­tag, 20.11.2021, 15.00 Uhr

The­men wäh­rend der Rund­gän­ge sind die Histo­rie der bei­den Forch­hei­mer Fried­hö­fe, die Geschich­te unter­schied­li­cher Bestat­tungs­ar­ten bzw. Bestat­tungs­ri­ten und die Besich­ti­gung inter­es­san­ter Forch­hei­mer Grab­stät­ten mit Infor­ma­tio­nen zu ver­stor­be­nen Per­sön­lich­kei­ten der Forch­hei­mer Stadtgeschichte.

Treff­punkt ist jeweils an der Aus­seg­nungs­hal­le des Alten Fried­ho­fes an der Bir­ken­fel­der Stra­ße, die Füh­rungs­ge­bühr beträgt 6,00 Euro. Vor­anmel­dun­gen nimmt die Tou­rist-Infor­ma­ti­on Forch­heim in der Kapel­len­stra­ße 16, 91301 Forch­heim, Tel. 09191–714337 entgegen.