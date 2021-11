Das Häkeln und Stricken mit Per­len sind bie­der­mei­er­li­che Hand­ar­bei­ten, die in den 1920 er Jah­ren zuletzt so rich­tig aktu­ell waren und…

Jüdi­sches Leben in der Frän­ki­schen Schweiz? Nur weni­ge wis­sen heu­te, dass vor nicht mehr als 80 Jah­ren in der Region…

Jüdi­sches Leben – Vor­trag in Tüchers­feld – jetzt anmel­den

Im Rah­men der Vor­trags­rei­he des Arbeits­krei­ses Info-Offen­si­ve Kli­ma­schutz des Land­rats­am­tes fin­det in Koope­ra­ti­on mit der Volks­hoch­schu­le des Land­krei­ses Forch­heim am…

Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um Tüchers­feld bie­tet Hand­schrift­en­se­mi­nar

Fami­li­en­ge­schich­te ent­schlüs­seln End­lich lesen kön­nen, was die Uroma in ihr Tage­buch schrieb! Das Frän­ki­sche Schweiz-Muse­um bie­tet am Sams­tag, den 13.…