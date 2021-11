Forch­heim – Am Sonn­tag, 07.11.2021 fährt die Kol­pings­fa­mi­lie um 8:30 Uhr mit dem Zug nach Regens­burg um die Son­der­aus­stel­lung im Haus der baye­ri­schen Geschich­te „Göt­ter­däm­me­rung II, die letz­ten Mon­ar­chen“ zu besu­chen. Wer sich schon immer für Köni­ge, Kai­ser und son­sti­ge gekrön­te Häup­ter inter­es­siert hat, erfährt hier in einer Füh­rung eini­ges über die Lebens­we­ge der letz­ten regie­ren­den Mon­ar­chen. Es gibt noch eini­ge weni­ge freie Plät­ze, bit­te mög­lichst bald anmel­den ent­we­der tele­fo­nisch unter 09191 66635 oder per Mail anmeldung@​kolping-​forchheim.​de